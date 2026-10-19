Людей в Олешках можуть евакуювати найближчим часом: Україна та РФ узгоджують останні деталі

Україна та Росія на завершальній стадії узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення із тимчасово окупованого міста Олешки на територію, підконтрольну уряду України. Наразі сторони опрацьовують складні домовленості щодо встановлення режиму припинення вогню, щоб була безпека під час переміщення мирних жителів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець повідомив про підготовку до цієї масштабної евакуації в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, російська сторона ухвалила всі раніше запропоновані Україною умови для безпечного вивезення населення. Омбудсмен підкреслив, що в ході дипломатичних зусиль було досягнуто значного прогресу — суттєвішого, ніж будь-коли раніше, — і в найближчому майбутньому очікуються конкретні практичні результати.

Кількість людей в окупації

За українськими оцінками, евакуація торкнеться не лише самого міста Олешки, а й шість інших населених пунктів на лівому березі Херсонської області. У зоні проведення операції залишаються близько 6000 мирних жителів, зокрема до 200 дітей. Тільки у місті Олешки на можливість виїхати на підконтрольну Україні територію очікують до 2000 осіб.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна вже вдруге доставила до окупованих Олешок тонни продуктів і ліків за допомогою дронів. Представники руху спротиву Херсонщини вийшли на зв'язок і розповіли, що за попередню таку допомогу місцевим довелося заплатити надто високу ціну. Чому гуманітарна операція могла перетворитися на пастку та що сьогодні відбувається з людьми, які залишаються на окупованому лівобережжі, — читайте у матеріалі.

Зокрема, журналіст і публіцист Деніс Казанський розповів, як РФ витісняє населення окупованих територій.