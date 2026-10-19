Жителей Олешек могут эвакуировать в ближайшее время: Украина и РФ согласовывают последние детали

Украина и Россия находятся на завершающей стадии согласования последних деталей эвакуации гражданского населения из временно оккупированного города Олешки на территорию, контролируемую правительством Украины. В настоящее время стороны прорабатывают сложные договоренности об установлении режима прекращения огня, чтобы обеспечить безопасность во время перемещения мирных жителей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке к этой масштабной эвакуации в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, российская сторона одобрила все ранее предложенные Украиной условия для безопасной эвакуации населения. Омбудсмен подчеркнул, что в ходе дипломатических усилий был достигнут значительный прогресс — более существенный, чем когда-либо ранее, — и в ближайшем будущем ожидаются конкретные практические результаты.

Число людей, находящихся под оккупацией

По украинским оценкам, эвакуация затронет не только сам город Олешки, но и шесть других населенных пунктов на левом берегу Херсонской области. В зоне проведения операции остаются около 6000 мирных жителей, в том числе до 200 детей. Только в городе Олешки возможности выехать на подконтрольную Украине территорию ожидают до 2000 человек.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Украина уже во второй раз доставила в оккупированные Олешки тонны продуктов и лекарств с помощью дронов. Представители движения сопротивления Херсонской области вышли на связь и рассказали, что за предыдущую подобную помощь местным жителям пришлось заплатить слишком высокую цену. Почему гуманитарная операция могла превратиться в ловушку и что сегодня происходит с людьми, оставшимися на оккупированном левобережье, — читайте в материале.

В частности, журналист и публицист Денис Казанский рассказал, как РФ вытесняет население оккупированных территорий.