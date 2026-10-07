Этническая чистка по-донбасски: как РФ вытесняет население оккупированных территорий

Россия опубликовала данные, свидетельствующие о массовом бегстве населения с оккупированных территорий Украины.

Недавно власти РФ провели на оккупированных территориях так называемые "выборы" и в связи с этим указали количество проживающих там избирателей. Получилось, что, по данным российской ЦИК, за последние 2 года с оккупированных территорий исчезло около 1 млн человек.

В 2024 году, когда Россия проводила в оккупированных областях "президентские выборы", в списках там числилось 4,56 млн избирателей. А в 2026 году — всего 3,56 млн.

Миллион человек за два года просто исчезли, хотя за это время РФ не теряла территории, а наоборот — только захватывала новые города.

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Если учесть, что у тех, кто уехал, были еще и дети, которых нет в списках избирателей, то число выехавших становится ещё выше.

Кроме того, в списки избирателей, вероятно, включены сотни тысяч российских военных и других приезжих россиян. Если учесть и это, то получается, что коренных жителей бежало еще больше. Возможно, под два миллиона.

Происходит настоящая этническая чистка. Коренное украинское население изгоняется и вытесняется с захваченных территорий и заменяется приезжими из РФ.

К сожалению, об этом процессе почти никто не говорит, а на международной арене это сейчас должно быть одним из основных аргументов против России.

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