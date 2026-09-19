Выборы в РФ: бюджетников заставляют делать селфи с "галочками" на Сахалине отрубили интернет

Выборы в Госдуму РФ IX созыва проходят в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. И уже сейчас фиксируются многочисленные нарушения.

Так, агенты партизанского движения "АТЕШ" из разных городов России, прежде всего из регионов Поволжья и Урала, сообщают, что бюджетников практически "заставляют" отдавать свои голоса за путинскую партию "Единая Россия". А в некоторых регионах есть и более прозаичные причины с выборами: например в Иркутской области из-за медведей избирателей возят на участки на спецтранспорте. Фокус собрал все, что известно.

На Урале и в Поволжье сотрудников госпредприятий, оборонных заводов и бюджетных учреждений обязывают физически явиться на избирательные участки и отчитаться об этом с фотографией галочки в бюллетене напротив "Единой России". Других под угрозой увольнения или лишения премий заставляют регистрироваться в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Волеизъявление" в режиме ДЭГ происходит прямо на рабочих местах с личных устройств — под прямым наблюдением непосредственного руководства.

Видео дня

"АТЕШ" утверждает, что на выборах в Госдуму РФ планируется "нарисовать" около 70% поддержки "Единой России", чтобы потом заявить о широкой поддержкой населением политики продолжения войны в Украине и оправдывать последующие волны мобилизации.

В Архангельске голосуют в старом автобусе Фото: Соцсети В РФ проходят выборы Фото: Соцсети

При этом на фоне голосования в РФ критическая оппозиция фактически отсутствует, а единственную зарегистрированную антивоенную партию "Яблоко" запретили незадолго до выборов. Теперь наблюдателей от этой партии не пускают на участки. Это произошло, например, в Перми, где на участок №3104 вместе с представителем "Яблока" не пустили и наблюдателя от КПРФ, сославшись на отсутствие свободных мест. А в Санкт-Петербурге на избирательном участке № 1919 наблюдателя "Яблока" задержали так, что он потерял сознание. На него составили протокол за "неповиновение" полиции, а председатель комиссии обвинила в "попытке срыва выборов".

Тем временем "Ростелеком" заявил о диверсии на Дальнем Востоке, где без интернета и мобильной связи остались несколько регионов

Глава "Ростелекома" (и член "Единой России") Михаил Осеевский заявил, что на Сахалине спилили опору с оборудованием, а в Хабаровском крае оптоволоконный кабель был перерублен сразу в нескольких местах.

В результате "диверсии" без доступа к интернету и связи несколько часов оставались Сахалин, Курильские острова, Камчатка, Чукотка, Магаданская область и Хабаровский край.

А в Байкальске Иркутской области, где недавно ввели комендатский час из-за выходов медведей в город, ввели спецтранспорт для избирателей. Если жителям Байкальска нужно проголосовать после 19.00, они должны вызвать к себе домой спецтранспорт, который довезет их до избирательного участка и обратно.

Электоральный аналитик Иван Шукшин уже заявил о фальсификации явок, о которых свидетельствуют аномальные данные из ТИКов в нескольких регионах. В частности, он заметил аномальные данные в Дагестане, Ивановской области и Кабардино-Балкарии.

Агитацию с участков в РФ не убрали Фото: Соцсети

Также отмечается большое количество нарушений, таких как агитация на участках в день выборов, вброс бюллетеней, голосование под дулами автоматов, как на оккупированных территориях Украины и 254 случаев ограничения прав наблюдателей, что составило почти половину всех нарушений. Наблюдателей не пускают на участки, выгоняют, им не дают полноценно фиксировать избирательный процесс.

Выборы на оккупированных территориях проходят под автоматами

При этом Путин уже успел проголосовать, но сделал это не выходя на улицу. Он голосовал в кабинете, за компьютером с неактивированной Windows.

Напомним, тем временем разведка США предупреждает о новой кампании влияния со стороны РФ в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. Москва использует социальные сети и ИИ для обострения конфликтов и распространения дезинформации.