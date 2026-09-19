Фейки, ИИ и политический хаос: Россия начала новую кампанию в преддверии выборов в США — NYT

Разведка США предупреждает о новой кампании влияния со стороны РФ в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. По оценкам американских чиновников, Москва использует социальные сети и ИИ для обострения конфликтов и распространения дезинформации.

По данным американских чиновников, главная цель Кремля — влиять на то, что американцы видят в интернете, распространяя провокационный и сфабрикованный политический контент. Об этом пишет The New York Times.

Новая кампания напоминает операции, которые приписывали России во время американских выборов после 2016 года. На этот раз Москва активно использует возможности ИИ для создания и распространения фальшивого контента.

Одним из примеров стало поддельное видео, в котором актрисе Джейми Ли Кертис приписали критику демократов по вопросам трансгендерности. Ее представительница опровергла это заявление, однако фейковый пост в X успел набрать почти 200 тысяч просмотров.

Видео дня

Исследователи также обнаружили видеоролики, стилизованные под материалы CNN, BBC и The New York Times. В них распространялись необоснованные обвинения в адрес американских политиков, в частности кандидатов от Демократической партии.

Цели и замыслы Кремля: кто их реализует и в чём заключается цель РФ

По данным СМИ, за последней волной стоит связанная с Кремлем операция "Operation Overload", которую также называют "Matryoshka". Её участники имитируют известные СМИ и создают фальшивые материалы, рассчитанные на дальнейшее распространение в соцсетях.

За последнюю неделю исследователи обнаружили две волны подобной активности в X и Bluesky. Эксперты убеждены, что компания вскоре "наберет обороты", а в Кремле "вряд ли остановятся".

Нынешняя операция имеет параллели с вмешательством РФ в выборы 2016 года, когда спецслужбы США заявили, что Путин отдал приказ провести кампанию влияния против Хиллари Клинтон и в пользу Дональда Трампа. Позже эти выводы подтвердило расследование Сенатского комитета по разведке.

По оценкам американских чиновников, текущая кампания пока носит менее масштабный и скоординированный характер, поскольку Кремль традиционно уделяет больше внимания президентским выборам в США. Новая активность свидетельствует о том, что российская инфраструктура информационного влияния продолжает действовать.

Американские чиновники также следят за возможными операциями Китая и Ирана, предполагая усиление активности Пекина и Тегерана. Однако основное внимание в этой статье уделяется именно деятельности, связанной с РФ, — отмечается в материале СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как Минюст США раскрыл российскую агентурную сеть. Агенты вербовали людей в европейских странах, поддерживающих Украину, с целью совершения террористических актов по всему миру и убийства российского диссидента на территории США.

Впоследствии стало известно, что Трамп опасается собственного импичмента. 47-й президент США убеждён, что ему могут объявить импичмент в случае победы демократов.