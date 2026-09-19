Вибори в РФ: бюджетників змушують робити селфі з "галочками"; на Сахаліні відключили інтернет

Вибори до Державної Думи РФ IX скликання відбуваються у єдині дні голосування, у період з 18 по 20 вересня 2026 року. І вже зараз фіксуються численні порушення.

Так, агенти партизанського руху "АТЕШ" з різних міст Росії, насамперед із регіонів Поволжя та Уралу, повідомляють, що державних службовців практично "змушують" віддавати свої голоси за путінську партію "Єдина Росія". А в деяких регіонах є й більш прозаїчні причини, пов’язані з виборами: наприклад, в Іркутській області через ведмедів виборців возять на дільниці на спецтранспорті. Фокус зібрав усе, що відомо.

На Уралі та в Поволжі співробітників державних підприємств, оборонних заводів та бюджетних установ зобов’язують особисто з’явитися на виборчі дільниці та надати звіт про це, надіславши фотографію галочки у виборчому бюлетені навпроти "Єдиної Росії". Інших під загрозою звільнення або позбавлення премій змушують реєструватися в системі дистанційного електронного голосування (ДЕГ). "Волевиявлення" в режимі ДЕГ відбувається безпосередньо на робочих місцях з особистих пристроїв — під безпосереднім наглядом безпосереднього керівництва.

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"АТЕШ" стверджує, що на виборах до Держдуми РФ планується "намалювати" близько 70 % підтримки "Єдиної Росії", щоб потім заявити про широку підтримку населенням політики продовження війни в Україні та виправдовувати подальші хвилі мобілізації.

В Архангельську голосують у старому автобусі Фото: Соцмережi У РФ відбуваються вибори Фото: Соцмережi

При цьому на тлі голосування в РФ критична опозиція фактично відсутня, а єдину зареєстровану антивоєнну партію "Яблуко" заборонили незадовго до виборів. Тепер спостерігачів від цієї партії не пускають на дільниці. Це сталося, наприклад, у Пермі, де на дільницю № 3104 разом із представником "Яблука" не пустили й спостерігача від КПРФ, пославшись на відсутність вільних місць. А в Санкт-Петербурзі на виборчій дільниці № 1919 спостерігача "Яблука" затримали так, що він втратив свідомість. На нього склали протокол за "непокору" поліції, а голова комісії звинуватила його в "спробі зірвати вибори".

Тим часом "Ростелеком" повідомив про диверсію на Далекому Сході, де кілька регіонів залишилися без інтернету та мобільного зв’язку

Голова "Ростелекому" (та член партії "Єдина Росія") Михайло Осеєвський заявив, що на Сахаліні було повалено опору з обладнанням, а в Хабаровському краї оптоволоконний кабель було перерізано одразу в кількох місцях.

У результаті "диверсії" кілька годин залишалися без доступу до Інтернету та зв’язку Сахалін, Курильські острови, Камчатка, Чукотка, Магаданська область та Хабаровський край.

А в Байкальську Іркутської області, де нещодавно запровадили комендантську годину через появу ведмедів у місті, організували спеціальний транспорт для виборців. Якщо мешканцям Байкальська потрібно проголосувати після 19.00, вони повинні викликати до себе додому спецтранспорт, який доправить їх до виборчої дільниці та назад.

Електоральний аналітик Іван Шукшин уже заявив про фальсифікацію явок, про що свідчать аномальні дані з ТВК у кількох регіонах. Зокрема, він зауважив аномальні дані в Дагестані, Іванівській області та Кабардино-Балкарії.

Агітацію з виборчих дільниць у РФ не прибрали Фото: Соцмережi

Також зафіксовано велику кількість порушень, таких як агітація на дільницях у день виборів, вкидання бюлетенів, голосування під дулами автоматів, зокрема на окупованих територіях України, а також 254 випадки обмеження прав спостерігачів, що становило майже половину всіх порушень. Спостерігачів не пускають на дільниці, виганяють, їм не дають повноцінно фіксувати виборчий процес.

Вибори на окупованих територіях відбуваються під прицілом автоматів

При цьому Путін уже встиг проголосувати, але зробив це, не виходячи на вулицю. Він голосував у кабінеті, за комп’ютером із неактивованою Windows.

Нагадаємо, що тим часом розвідка США попереджає про нову кампанію впливу з боку РФ напередодні листопадових проміжних виборів у США. Москва використовує соціальні мережі та штучний інтелект для загострення конфліктів і поширення дезінформації.