Конец войны при живом Путине: возможен ли такой вариант развития событий

Когда закончится война?

Тема окончания войны в Украине снова отходит на второй план. После определенных надежд на некую договоренность стало ясно, что никакого прекращения огня в обозримом будущем не будет. А когда будет? На мой взгляд, исходя из того, что я вижу, постоянно наблюдая за российской повесткой дня, есть три решающих фактора, которые повлияют на окончание войны.

Смерть или отстранение от власти Владимира Путина. Исчерпание Россией ресурсов для ведения войны. Повальная усталость российского общества и разочарование россиян в самой идее захвата Украины.

Разберем каждый из этих факторов в отдельности.

1. Я убежден, что Владимир Путин является параноидальным психопатом, зацикленным на идее уничтожения украинской государственности в том или ином виде. Это видно по многим признакам, которые можно разобрать в отдельном посте. Но, думаю, многие со мной согласятся. У Путина к Украине особое отношение, ни одно другое государство не вызывает у него желания цитировать какие-то договоры 400-летней давности и вспоминать половцев. Война с Украиной — прежде всего его личная прихоть. Он будет продолжать ее пока сможет. Не станет Путина — война остановится с вероятностью 99%. Но сколько он еще пробудет у власти, не знает никто. Возможно, он завтра крякнет, а может, еще 15 лет будет сидеть в бункере, пуская слюни на документы. Прогнозировать это невозможно.

2. "Хотелки" Путина упираются в ресурсы для продолжения войны. До атаки Трампа на Иран здесь был виден определенный просвет — в начале 2026 года российские ресурсы подходили к исчерпанию. Статистика за январь и февраль показала финансовую катастрофу. Из-за огромного дефицита бюджета его пришлось урезать на 10% уже в начале марта. Почти во всех отраслях российской экономики произошел резкий спад. Перестало хватать денег даже на военные заказы, и некоторые оборонные заводы снизили объемы производства. Все указывало на то, что Путину придется вскоре поставить войну на паузу, и это давало надежду на прекращение огня в этом году. Но тут на помощь поспешил друг Дональд, который снял санкции с российской нефти. Теперь Россия, вероятно, исправит свое положение и отползет от финансовой пропасти. Какой эффект это даст — зависит от продолжительности войны в Иране и от того, вернет ли Трамп санкции против российской нефти.

Война с Ираном финансирует нападение РФ на Украину: связь между боями в Европе и на Востоке, — SkyNews

3. Ну и разумеется, воевать с Украиной Путин не мог бы, если бы эта идея была абсолютно непопулярной в российском обществе. Поэтому тут постарались — долгие годы пропаганда дегуманизировала украинцев, продвигала идею о том, что ни украинской культуры, ни украинского языка на самом деле нет, что всех нас выдумал немецкий шпион Ленин назло России, и что дело чести для России нас всех уничтожить или заставить быть русскими. В итоге, в 2022 году "братский народ" абсолютным большинством поддержал вторжение в Украину.

Однако, через четыре года идея продолжения войны и захвата Украины имеет значительно меньшую поддержку среди россиян. Сейчас даже в провоенных Z-каналах очевидна массовая усталость от позиционной мясорубки. Многие прямо пишут, что война потеряла смысл и вычерпала себя. Что на фронте из-за дронов наступил позиционный тупик, Россия несет огромные потери. Наступать невозможно, а пятый год заваливать трупами посадки — бессмысленно. Даже провластные Z-блогеры признают, что заявленные Путиным цели "СВО" невыполнимы и пора останавливать войну. Такие посты и заявления я много разбирал и цитировал на своем Ютубе.

Вести войну, когда подавляющая часть населения выступает против, не сможет ни один диктатор, если он хоть немного заботится об устойчивости своей власти. Ни одна диктатура не бывает успешной без опоры на значительную часть общества. Поэтому Путин вынужден будет пойти на остановку войны, если "СВО" станет тотально непопулярной (в идеале нужно достичь такого эффекта, чтобы население РФ тошнило от самого упоминания о войне с Украиной, чтобы в эту сторону даже никто не смотрел).

Вот когда по второму и третьему пунктам наступит предел — тогда можно будет ожидать от Путина реальных шагов к миру. Пока мы видим определенный просвет. Тенденции к исчерпанию ресурсов и усилению усталости от войны есть, но не настолько значительные, чтобы остановить одержимого войной психопата.

Что касается сдачи Донбасса или каких-то уступок в сокращении украинской армии, то обсуждать это как реальные шаги к миру просто смешно. Безумец, который бредит половцами и картами XV века, на которых "нет Украины", никогда никаким Краматорском не удовлетворится. И придумает 10 новых причин, чтобы продолжать войну дальше. Верить, что Путина можно задобрить Краматорском или Дружковкой и что он воюет ради того, чтобы захватить всего несколько районов Донецкой области и отвалить от нас, может только дремучий невежда, который ничего не знает и не понимает о современной России.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

