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Мнения Военный мятеж Пригожина

Никто ни за что не ответит. Почему ФСБ сделала мятежников Пригожина невиновными

ФСБ России официально объявила, что прекратила дело по факту вооруженного мятежа. Это что же получается — никакой измены, никаких жертв и не было, недоумевает блогер Денис Казанский.

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, публицист
eye 162
фсб, мятеж, россия
Фото: Flickr | ФСБ просто не заметила пригожинского мятежа...
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ФСБ России официально объявила, что прекратила дело по факту вооруженного мятежа. Таким образом, в России официально ничего не случилось. Несмотря на то, что Путин уже дважды выступил и дважды объявил Пригожина и его людей предателями и мятежниками, никакой ответственности официально никто не понесет.

6 сбитых вертолетов и командный пункт Ил-22 — упали сами по себе. Два десятка погибших российских военных — мелочь. Да и вообще они уволились из армии за день до гибели.

путин, россия Fullscreen
Теперь Путин валяет дурака уже не с украинцами, а с россиянами
Фото: РИА Новости

Когда Путин, кривляясь и подмигивая, рассказывал, что на Донбассе "российских военных нет", "Россия не является стороной конфликта", "форму можно купить в любом военторге", российские патриоты восхищались. Мол, как ловко он этих украинцев троллирует, ахаха, молодец.

Прошли годы, и выяснилось, что Путин точно может кривляться и валять дурака уже с россиянами.

Это и есть настоящее государство 404. Ни законов, ни конституции.

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Мятеж в России обязательно повторится. Пригожин доказал, что это можно и несложно
Мятеж в России обязательно повторится. Пригожин доказал, что это можно и несложно