Мятеж в России обязательно повторится. Пригожин доказал, что это можно и несложно

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Подводим итоги потешного мятежа от Пригожина: что это за цирк и танки, будет ли продолжение, и главное, что это дает Украине?

Я писал и говорил, что оценивать мятеж следует после того, как он продлится больше трех дней. Не продлился и сдулся. И это было закономерно: как возникновение, так и рассасывание.

Прежде всего, надо понимать психологию Пригожина. Это психология мелкого уголовника. Краеугольные камни психологии уголовника — это понт и фарт. Если подкатывает вкусный вариант, надо брать, иначе фарт отвернется. А еще Пригожина просто прет от публичности. Ему так нравится, когда его смотрят, слушают, цитируют.

Наговорил лишнего на приговор — такой же, как главарям ОРДЛО, когда они отбивались от рук. А "Вагнер" приводил в исполнение. Решил попонтоваться и выторговать отмену приговора. Он не собирался тремя тысячами бойцов захватывать Москву, хотя, как неожиданно выяснилось, это вполне можно было сделать. Потому что он тупо не знает, что делать со страной.

Торг состоялся, мятеж отменился. Ничего не было. Ни сбитых вертолетов и самолетов, ни взорванных мостов. Ни мокрых штанов у военно-политического руководства недоимперии.

По той инфе, что просачивается оттуда, бункерный фюрерок по уже устоявшейся привычке спрятался и не отсвечивал. Переговоры вел Патрушев. Лукашенко — чисто ширма. Потому что российская власть как бы не может напрямую вести переговоры с теми, кого она объявила мятежниками.

Верхушке "Вагнера" обещана амнистия и выезд в Африку через Беларусь. Разумеется, Пригожина кинут. И ему надо проявить чудеса изворотливости, чтобы спрятаться в Африке. Да и там он может нюхнуть "новичка". То же касается и командиров "Вагнера" во главе с Уткиным. Рядовой состав ЧВК разбросают по другим подразделениям и постепенно утилизируют в боях в Украине.

Теперь "Вагнеру" позволят проявлять свои таланты где-то очень далеко от России Фото: ТСН

Шойгу и Герасимова поменять могут. Но не потому, что этого требовал Пригожин, а потому, что достали всех.

Мятеж обязательно повторится. Потому что оказалось, что это можно. И несложно. Но он будет повторен не Пригожиным, а кем-то иным. Кадыров — в этом списке. И российские оппозиционеры из РДК — тоже. Тем более, что в недоимперии приветствуют любого, кто на танке и с автоматом. Но я бы поставил на националистов из какой-то далекой приграничной области, которые вспомнят национальные корни и пойдут маршем на свой областной центр, чтобы отделиться от Москвы.

Теперь о последствиях для Украины.

Не будет никакого прорыва "Вагнера" из Беларуси. Прежде всего, потому, что там пройти можно, только если не будет сопротивления. А оно будет. Опять же "Вагнер" навоевался в Украине, уголовники хотят в Судан или Чад, после Украины это курорт.

Но мятеж показал, что когда Украина нанесет агрессору действительно тяжелое, стратегическое поражение, то в недоимперии обязательно вспыхнет мятеж в поисках виноватых. И это будет уже мятеж не потешный, а настоящий. Который и угробит недоимперию.

Так что это наша украинская миссия — обнулить агрессивную недоимперию. Все остальные могут лишь помогать и способствовать. Таков наш путь.

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