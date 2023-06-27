Заколот у Росії обов'язково повториться. Пригожин довів, що це можна і нескладно

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Підбиваємо підсумки потішного заколоту від Пригожина: що це за цирк і танки, чи буде продовження, і головне, що це дає Україні?

Я писав і говорив, що оцінювати заколот слід після того, як він триватиме понад три дні. Не тривав і здувся. І це було закономірно: як виникнення, так і розсмоктування.

Перш за все, треба розуміти психологію Пригожина. Це психологія дрібного кримінальника. Наріжні камені психології кримінальника — це понт і фарт. Якщо підкочує смачний варіант, треба брати, інакше фарт відвернеться. А ще Пригожина просто пре від публічності. Йому так подобається, коли його дивляться, слухають, цитують.

Наговорив зайвого на вирок — такий самий, як ватажкам ОРДЛО, коли вони відбивалися від рук. А "Вагнер" приводив у виконання. Вирішив попонтуватися і виторгувати скасування вироку. Він не збирався з трьома тисячами бійців захоплювати Москву, хоча, як несподівано з'ясувалося, це цілком можна було зробити. Тому що він тупо не знає, що робити з країною.

Торг відбувся, заколот скасували. Нічого не було. Ні збитих вертольотів і літаків, ні підірваних мостів. Ні мокрих штанів у військово-політичного керівництва недоімперії.

За тією інфою, що просочується звідти, бункерний фюрерок за вже усталеною звичкою сховався і не з'являвся. Переговори вів Патрушев. Лукашенко — суто ширма. Тому що російська влада нібито не може безпосередньо вести переговори з тими, кого вона оголосила заколотниками.

Верхівці "Вагнера" обіцяно амністію і виїзд в Африку через Білорусь. Зрозуміло, Пригожина кинуть. І йому треба проявити чудеса спритності, щоб сховатися в Африці. Та й там він може нюхнути "новачка". Те саме стосується і командирів "Вагнера" на чолі з Уткіним. Рядовий склад ПВК розкидають по інших підрозділах і поступово утилізують у боях в Україні.

Тепер "Вагнеру" дозволять проявляти свої таланти десь дуже далеко від Росії Фото: ТСН

Шойгу і Герасимова поміняти можуть. Але не тому, що цього вимагав Пригожин, а тому, що дістали всіх.

Заколот обов'язково повториться. Тому що виявилося, що це можна. І нескладно. Але він буде повторений не Пригожиним, а кимось іншим. Кадиров — у цьому списку. І російські опозиціонери з РДК — теж. Тим паче, що в недоімперії вітають будь-кого, хто на танку і з автоматом. Але я б поставив на націоналістів з якоїсь далекої прикордонної області, які згадають національне коріння і підуть маршем на свій обласний центр, щоб відокремитися від Москви.

Тепер про наслідки для України.

Не буде ніякого прориву "Вагнера" з Білорусі. Насамперед тому, що там пройти можна, тільки якщо не буде опору. А він буде. Знову ж таки "Вагнер" навоювався в Україні, кримінальники хочуть у Судан або Чад, після України це курорт.

Але заколот показав, що коли Україна завдасть агресору справді важкої, стратегічної поразки, то в недоімперії обов'язково спалахне заколот у пошуках винних. І це буде вже заколот не потішний, а справжній. Який і угробить недоімперію.

Тож це наша українська місія — обнулити агресивну недоімперію. Всі інші можуть лише допомагати і сприяти. Такий наш шлях.

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