Ніхто ні за що не відповість. Чому ФСБ зробило бунтівників Пригожина невинними

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ФСБ Росії офіційно оголосила, що припинила справу за фактом збройного заколоту. Таким чином, у Росії офіційно нічого не трапилося. Незважаючи на те, що Путін вже двічі виступив і двічі оголосив Пригожина та його людей зрадниками та бунтівниками, жодної відповідальності офіційно ніхто не понесе.

6 збитих вертольотів та командний пункт Іл-22 — впали самі по собі. Два десятки загиблих російських військових — дрібниця. Та й взагалі вони звільнилися з армії за день до загибелі.

Тепер Путін клеїть дурня вже не з українцями, а з росіянами Фото: РИА Новости

Коли Путін, кривляючись і підморгуючи, розповідав, що на Донбасі "російських військових немає", "Росія не є стороною конфлікту", "форму можна купити в будь-якому воєнторгу", російські патріоти захоплювалися. Мовляв, як спритно він цих українців тролює, ахаха, молодець.

Минули роки, і з'ясувалося, що Путін точно може кривлятися і клеїти дурня вже з росіянами.

Оце і є справжня держава 404. Ані законів, ані конституції.

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