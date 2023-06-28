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Думки Військовий заколот Пригожина

Ніхто ні за що не відповість. Чому ФСБ зробило бунтівників Пригожина невинними

ФСБ Росії офіційно оголосила, що припинила справу за фактом збройного заколоту. Це що ж виходить — ніякої зради, ніяких жертв і не було, дивується блогер Денис Казанский.

Денiс Казанський
Денiс Казанський
Журналіст, публіцист
eye 14
фсб, заколот, росiя
Фото: Flickr | ФСБ просто не помітила пригожинського заколоту...
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ФСБ Росії офіційно оголосила, що припинила справу за фактом збройного заколоту. Таким чином, у Росії офіційно нічого не трапилося. Незважаючи на те, що Путін вже двічі виступив і двічі оголосив Пригожина та його людей зрадниками та бунтівниками, жодної відповідальності офіційно ніхто не понесе.

6 збитих вертольотів та командний пункт Іл-22 — впали самі по собі. Два десятки загиблих російських військових — дрібниця. Та й взагалі вони звільнилися з армії за день до загибелі.

путiн, росiя Fullscreen
Тепер Путін клеїть дурня вже не з українцями, а з росіянами
Фото: РИА Новости

Коли Путін, кривляючись і підморгуючи, розповідав, що на Донбасі "російських військових немає", "Росія не є стороною конфлікту", "форму можна купити в будь-якому воєнторгу", російські патріоти захоплювалися. Мовляв, як спритно він цих українців тролює, ахаха, молодець.

Минули роки, і з'ясувалося, що Путін точно може кривлятися і клеїти дурня вже з росіянами.

Оце і є справжня держава 404. Ані законів, ані конституції.

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Заколот у Росії обов'язково повториться. Пригожин довів, що це можна і нескладно
Заколот у Росії обов'язково повториться. Пригожин довів, що це можна і нескладно