"Жест гнева и надежды": вице-президент Европарламента пошла на отчаянный шаг из-за Олешек

В оккупированных Олешках в Херсонской области 47 детей оказались в гуманитарной ловушке. Чтобы спасти их от голода, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.

Ситуация в оккупированных Олешках в Херсонской области приобрела настолько критические масштабы, что вынуждает известных европейских политиков прибегать к беспрецедентным мерам, чтобы привлечь внимание мира к судьбе мирных жителей. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, требуя гуманитарного перемирия, доставки продуктов и медикаментов, а также безопасной эвакуации людей, оказавшихся в ловушке российской оккупации.

О начале голодовки Пичерно сообщила 20 октября 2026 года в социальной сети X.

По её словам, в городе, где до начала полномасштабной войны проживало около 24 тысяч человек, осталось примерно 1700 жителей, в том числе 47 детей. И все они оказались в ловушке на территории, оккупированной российскими войсками. У людей нет регулярного доступа к еде и медикаментам, а заминированные дороги делают попытки выехать чрезвычайно опасными.

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"Чтобы привлечь внимание международного сообщества к этой чрезвычайной ситуации, я объявила голодовку", — написала она.

Итальянская политик призвала общественные организации, граждан, а также национальные и местные учреждения присоединиться к ненасильственной акции в поддержку жителей Олешек. Она подчеркнула, что её голодовка должна стать поводом для более широкой международной мобилизации с целью спасения гражданского населения в условиях гуманитарного кризиса.

"Кто остается, рискует умереть от голода, кто пытается сбежать, рискует жизнью", — заявила политик.

Она призвала добиваться немедленного гуманитарного перемирия, доставки необходимых товаров и создания условий для безопасного выезда гражданских лиц, желающих покинуть город. По словам Пичерно, к этой инициативе должны присоединиться не только политики, но и общественные организации, а также обычные граждане.

"Население Олешек нельзя оставлять на произвол судьбы", — подчеркнула она.

На жест Пины Пичерно уже обратило внимание итальянское издание "la Repubblica", которое опубликовало материал о гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. В интервью журналистам политик назвала голодовку "жестом гнева и надежды" и связала свою акцию с призывом Папы Римского Льва XIV добиться перемирия, чтобы доставить помощь жителям оккупированного города.

Что известно об оккупации Олешек

Город Олешки расположен на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска оккупировали его 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения. С тех пор Олешки находятся под контролем РФ, вблизи линии фронта. Ситуацию значительно усугубил подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года, который привёл к масштабному затоплению территорий.

По данным Даниэля Белла, главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, до полномасштабного вторжения России в Олешках проживало около 24 тысяч человек. Сейчас там осталось примерно 1700 жителей, среди которых 47 детей. При этом в настоящее время в Олешках отсутствует стабильное электроснабжение, отопление и водоснабжение.

Кроме того, город переживает острый гуманитарный кризис: людям не хватает продуктов, питьевой воды и лекарств. Так, последняя регулярная доставка продуктов автомобильным транспортом, по данным ООН, состоялась 26 мая 2026 года. С тех пор ситуация с обеспечением жителей продовольствием остается критической.

Люди пытаются выращивать овощи на приусадебных участках, искать еду среди разрушенных домов и брать воду из колодцев. Медицинские учреждения также сталкиваются с нехваткой лекарств и необходимых материалов. Из-за опасности и атак беспилотников скорая помощь не всегда может добраться до больных.

Почему эвакуация по-прежнему сопряжена с опасностью

Одна из главных проблем — отсутствие согласованных и гарантированно безопасных маршрутов для выезда гражданских лиц.

Дороги вокруг Олешек заминированы. Люди, которые пытаются самостоятельно добраться до более безопасных районов, рискуют попасть под обстрел или подорваться на минах. Поэтому для эвакуации необходимы договоренности о прекращении огня, гарантии безопасности и координация между сторонами и гуманитарными организациями.

Украина неоднократно призывала согласовать временное прекращение огня для эвакуации жителей. Международный комитет Красного Креста заявлял о готовности помочь с эвакуацией при условии согласия обеих сторон и наличия гарантий безопасности для гражданского населения.

Украинские военные также пытаются доставлять в город помощь с помощью беспилотников через Днепр. По словам представителя 34-й отдельной бригады морской пехоты, с сентября удалось доставить более семи тонн грузов. Среди них — продукты длительного хранения, крупы, сахар, средства гигиены и медикаменты, в частности инсулин. Однако такие поставки не могут полностью заменить регулярные поставки и не решают вопрос безопасного выезда людей.

Напомним, 19 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что стороны обсуждают последние детали возможного режима тишины для вывоза людей из Олешек на подконтрольную Украине территорию.

Это произошло после того, как 16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По сообщению Ватикана, понтифик призвал организовать прекращение огня, чтобы в Олешки можно было доставить еду и медикаменты, а мирные жители — безопасно покинуть город.