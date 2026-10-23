У Олешках тимчасово припинили вогонь задля еваукації цивільних – Білий дім

Перша Леді США Меланія Трамп домоглася тимчасового припинення вогню між Росією та Україною в окупованому місті Олешках, щоб провести евакуацію цивільних.

23 жовтня на в окупованому місті Олешки тимчасово було зупинено бойові дії задля евакуації цивільних. Локальне перемир'я має розпочатися 29 жовтня 2026 року. Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, яка називає себе посередником у цих домовленостях, повідомив Білий дім.

"Ситуація в Олешках жахлива. Олешки — прифронтове місто на межі катастрофи. Решта населення складається переважно з літніх мешканців, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", — сказала вона.

Перша Леді додала, що люди живуть з обмеженим електропостачанням, серед замінованих доріг і під регулярними обстрілами.Також вона наголосила, що без її втручання доставити гуманітарну допомогу в місто й евакуювати людей похилого віку було б неможливо.

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За її словами, вона та її представник працювали безпосередньо з російським і українським керівництвом, щоб визначити умови локального перемир'я: цілі угоди, технічні процедури, терміни й процеси.

"Невійськові, цивільні лідери з обох країн працюватимуть разом, щоб відвідати жителів Олешок у їхніх будинках і визначити рівень допомоги, яка їм потрібна. Жителі, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспортування до бажаного місця призначення. Я очікую, що деякі захочуть поїхати до Росії, а деякі до України", — зазначила Меланія Трамп.

Окремо вона повідомила, що залучила американську медіаорганізацію, яка супроводжуватиме та документуватиме роботу російських і українських команд на місці. Це, за її словами, допоможе забезпечити дотримання побажань кожної родини.

На ситуацію в Олешках увагу першої леді звернули під час приватної дискусії на її заході "Сприяти майбутньому разом" у Нью-Йорку, що проходив 22-28 вересня під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як вона пояснила, після цього вона та її представник одразу скористалися каналом зв'язку, налагодженим із Росією та Україною під час попередніх шести возз'єднань 34 дітей. Обидві країни негайно призначили команди для координації складних технічних питань, зокрема розмінування, і з того моменту всі сторони працювали цілодобово.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

Місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи: там критично не вистачає їжі, питної води й медикаментів. Регулярні поставки продуктів припинилися ще кілька місяців тому, а відсутність електрики та газу позбавила мешканців базових умов для життя. Додають проблем заміновані дороги й постійна загроза обстрілів.

Останні п'ять місяців люди тримаються на залишках домашньої консервації, власних городах і поодиноких вантажах, які скидають безпілотники. Україна доставляє гуманітарну допомогу саме дронами, проте переломити ситуацію це не дозволяє.

Місто та прилеглі села повністю заблоковані російськими військами. Окупація триває понад чотири з половиною роки з перших днів повномасштабного вторгнення, однак становище погіршувалося поступово, і вже у 2026-му переросло в блокаду й голод, про які заговорили за кордоном.

Раніше повідомлялося, що ситуацію в Олешках винесли на переговори зі Стівом Віткоффом, і член української делегації пообіцяв позитивні зміни вже наступного тижня.

Також повідомлялося, що в гуманітарній пастці в місті опинилися 47 дітей. Щоб урятувати їх від голоду, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.