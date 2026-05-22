Украина согласовала условия для эвакуации гражданских из района Олешек: ждут дату перемирия от РФ

Украина готова провести эвакуацию гражданского населения из района населенного пункта Олешки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующие переговоры были проведены с Россией 15 мая.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии журналистам "5 канала".

По его словам, были обсуждены все "технические" стороны вопроса эвакуации населения.

Всего на той территории находится около 6 тысяч гражданских, в том числе — 200 детей, отметил Лубинец. В то же время речь идет не только о населенном пункте Олешки, но и об окружающих населенных пунктах.

Сейчас Украина ожидает от российской стороны дату начала режима прекращения огня, после чего должна стартовать физическая эвакуация, отметил он.

Напомним, что в июне 2024 года бойцы Сил обороны помогли женщине, которая выбралась из оккупированных россиянами Олешков на Херсонщине, добраться до Херсона.

В 2023 году россияне взорвали Каховскую ГЭС, после чего значительное количество населенных пунктов на левобережье Херсонщины было затоплено. Больше об этом Фокус рассказывал в отдельном материале: "Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов", — как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС".

Напомним, что 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к международным организациям, чтобы они эвакуировали украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали автобусами из затопленного Херсона.