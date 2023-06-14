"Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов". Как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС

От Новой Каховки вода отступила, Голая Пристань до сих пор затоплена, вокруг ГЭС россияне оцепили территории и никого туда не пускают. Очевидцы российского военного преступления против мирного населения и экологии рассказывают Фокусу, как сейчас живет Херсонская область.

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Прошла неделя после того, как в ночь на 6 июня россияне разрушили дамбу Каховской гидроэлектростанции и огромные массы воды затопили территории юга Украины, преимущественно Херсонщину. В зоне подтопления оказались около ста населенных пунктов, в том числе Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Крынки, Корсунка. Вода дошла до Николаевской области, Кинбурнская коса превратилась в остров. Пострадало большинство населенных пунктов, расположенных по руслу Днепра ниже Новой Каховки.

Но если в зоны затоплений на правобережье Херсонской области имеют доступ спасатели и волонтеры, то левый берег Днепра оказался в изоляции и почти полном информационном вакууме. Все осложнялось тем, что в некоторых населенных пунктах вода поднялась на 4-5 метров, поэтому людям приходилось карабкаться на крыши и ждать спасения там — без электричества и средств связи.

Первая волна спадает и россияне возвращаются на свои позиции

Корсунка — село в Новокаховской городской общине Каховского района Херсонской области. В мирное время там проживало около полуторы тысячи человек, накануне подрыва дамбы осталось не больше 20%.

"Это мое родное село, из которого мы выехали еще в прошлом году", — говорит в комментарии Фокусу пани Светлана. Она в оккупации прожила всего два месяца, но после выезда почти каждый день узнает, как дела у ее знакомых.

"Утром 6 июня в 08:00 улица Набережная была затоплена — вода доходила до старинного Корсунского монастыря. Так что было очевидно, что нужно убегать, и быстро, — говорит женщина. — Но никаких уведомлений об опасности в Корсунке не было. Местные говорили, что российские военные сами были испуганы и мотались по селу, они уезжали в лес и там прятались, люди боялись выехать на дорогу между Корсункой и Новыми Лагерями, чтобы не попасть под обстрел. Песчаное, Обрывки и Новые Лагеря", — говорит женщина.

Она рассказывает, что в этих населенных пунктах соседи, которые имели ключи от пустых домов, открывали пострадавшим людям.

В самой Корсунке очень много домов, уничтоженных водой, не подлежащих восстановлению.

"Просто катастрофа, — добавляет Светлана. — У моей коллеги, которая живет на улице, которая находится дальше воды, дом затопило, но ненадолго, на сутки или двое. Она показывала мне видео, что там обрушилась крыша, посыпалась штукатурка, мебель — плавают. Я не знаю, как будет восстанавливаться село и восстановится ли оно".

Левый берег Херсона почти полностью ушел под воду Фото: Соцсети

Как и в других местах, пострадавших от подтопления, спасать людей пытались волонтеры.

"Кто мог – покупал продукты, магазины отдавали одежду, и на лодках везли это все по воде. Особый запрос был на питьевую воду. Знаю, что 11 июня группа волонтеров поехала на острова забрать людей, но их завернули, угрожали военные. Сказали спасателям, что у них есть другие задачи, люди их не интересуют", — добавляет жительница Корсунки.

Она же отмечает, что с правого берега в Корсунку никто не пытался переплыть из-за очень сильного течения, преодолевать его опасно.

При этом Светлана рассказывает, что некоторых россияне все-таки перевозили на высоты: "У одной моей знакомой родителей вывезли и поселили в пустом доме. Причем мужчина пережил инсульт и практически неходячий. Их закрыли в пустом доме и не давали выйти сутки. Это сделали местные коллаборанты. Точно знаю, что в Корсунке погибла Демидова, пожилая женщина, инвалид. Она утонула в своем доме. Ее просили уезжать, но она ни с кем не захотела садиться в машину, ее никто так и не спас".

Вода в Корсунке, как и в других населенных пунктах вплотную к ГЭС, спадает Фото: Фокус

Сейчас пани Светлана занимается последствиями катастрофы.

"Страдают не только люди, но и животные. Мы видели тела кошек, собак, коров в воде. А сколько размыто складов химикатов, могильников, — говорит она. — Последствия для всей экосистемы мы увидим вскоре. Если соленость воды в Черном море уменьшилась втрое, представьте, как пострадает экосистема водоема, сколько погибнет животных из-за опреснения воды в море, они осядут на дно, где поднимается сероводород. Черное море станет действительно мертвым. Это катастрофа глобального характера".

Вода в Корсунке, как и в других населенных пунктах вплотную к ГЭС, падает.

"Вместе с тем в деревню возвращаются и россияне. Они пытаются контролировать плавни вдоль береговой линии — там, где стояли раньше. А еще стремятся занять линию обороны, которую они покинули, где у них ушли под воду позиции и склады оружия. Они заселяются в сухие дома в селе", — объясняет местная жительница.

Спасение с Алешек: российские военные прикрываются гражданскими

"6 июня в три часа ночи я прочитал в социальных сетях, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Где-то в 5 утра стало понятно, что это правда", — говорит Фокусу Сергей.

Ранее он работал в полиции Херсона, после начала оккупации был задержан россиянами, его перевезли на левый берег, где содержали полгода. После освободили, но возможности уехать из оккупации, как говорит Сергей, у него не было, поэтому остался в оккупированных Алешках.

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"Я посмотрел топографическую карту Алешек, нашел высоты и передал родственникам и знакомым, чтобы они на них поднимались. Предполагал, что вода поднимется на семь-восемь метров точно, — вспоминает он. — Многие люди не понимали или не верили, что может быть такое значительное затопление, сидели на низовьях, вылезали на крыши. И их начало топить. Насколько — впоследствии все увидели на видео".

Высокая точка для Сергея – это многоэтажка. "В ней затопило подъезд, но до первой двери не дошло", — говорит он.

Когда люди поняли, что вода поднялась слишком высоко и на вторых-третьих этажах многоэтажек и крыш дома они долго не выдержат, начали думать, как перемещаться по городу.

Вода в результате подрыва Каховской ГЭС уничтожила имущество жителей левого берега Херсона Фото: Фокус

Некоторые плавали на надувных пляжных матрасах. Дело в том, что накануне взрыва на ГЭС россияне конфисковали у местных все большие лодки. Маленькие не трогали, но если видели лодку на шесть человек или с мощным двигателем — забирали. Остались лодки только у тех, кто умудрился спрятать их от россиян.

Сергей рассказывает, что в первый день после подрыва плотины волонтеры создали группу в соцсетях, где обычные люди с подконтрольной территории начали собирать информацию, наносить на карту метки: где и сколько людей ждут лодку, узнавали, у кого остались лодки, как можно помочь.

"Потом начали появляться видео, как россияне спасают гражданских. Спасут несколько человек и выпускают ролики, — продолжает Сергей. — Но они только создавали иллюзию. Им нужны гражданские в Алешках, они их выпускать не хотят, чтобы ими прикрываться. Даже если россиянам дадут команду отступить, то они начнут всех эвакуировать, чтобы среди местного населения выезжать и своими колоннами. Если бы они после наводнения или накануне эвакуировали весь город, то их наши накрыли бы артиллерией. Военные РФ же не ушли из подтопленных населенных пунктов — основные силы и технику оттащили в лес, где сухо, а посты расставляли либо на лодках, либо там, где вода сошла".

На каждом блокпосту как минимум по два человека с автоматами, которые проверяют документы.

"В городе они не стреляли в гражданских, а за пределами Алешек — да, по всем, кто пытался эвакуироваться в сторону Херсона. Обстреливали и волонтеров, которые, преодолевая течение, пытались добраться на левый берег с правого", — добавляет собеседник.

Он убеждает: русские плавали на лодках между домами, слышали, как люди просили о помощи, но игнорировали призывы. "Многие россияне были расквартированы в домах вдоль берега Днепра, и тогда они искали своих, собирали их по деревьям, — говорит Сергей. — Россиян тоже много утонуло. Их тела в форме плавали в воде".

После того, как президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий затопления, по наблюдениям Сергея, российские военные начали обращать внимание на гражданских: "Когда кто-то просил о помощи, они в ответ спрашивали: "Дети есть?" Тем, кто отвечал, что нет — не помогали, а тем, у кого дети были — да. На следующий день уже решили помогать всем. Если у кого-то был российский паспорт — бесплатно. Тем, у кого такого не было, предлагали эвакуироваться за деньги — просили примерно тысячу долларов. В основном они высаживали на сушу в центре города Алешки. Но этот центр постоянно обстреливается минометами. В частности, был прилет в школу, где собрались именно те, кто эвакуировался на сушу".

Бывший полицейский говорит, что слышал, что в районах Голой Пристани, Рыбачьего Херсонской области людей эвакуировали автобусами в сторону Скадовска. И только в первый день. "Потом россияне полностью закрыли город для выезда гражданских. Спасаться можно было только по городу. Или я еще видел, что у них были большие анкеты, где надо было рассказать все о себе. Если ее заполняешь — то тоже везли в Скадовск", – рассказывает Сергей.

Мужчина покинул Алешки 9 июня.

"Я нашел резиновую лодку на веслах, взяла свою бабушку, которая жила в Олешках, и знакомого мужчину, поплыл к дачам, а там уже через связи договаривался с нашими военными, чтобы они нам помогли. Мы переплыли Днепр", — вспоминает он.

Последствия неочевидны: на улицах и в море – тела погибших, сотни пропавших без вести

Опрошенные свидетели говорят, что и в первые дни и особенно сейчас в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, много погибших.

"Я лично видел, как по Алешкам плавают тела. Не было возможности помочь. Я вытаскивал одного старика на забор, но с собой не мог дотащить, потому что он бы нас потопил. Думаю, погибло много пожилых людей, большинство молодежи уехали, а вот старшие люди — нет, — говорит полицейский Сергей.— Центральное кладбище Алешек подтоплено на 10-15%, а еще одно полностью — уровень воды там достигал метра над могилами. Ходят слухи среди местных, что на нижних затопленных улицах плавали десятки тел и россяине их тихонько куда-то забирали, чтобы не было шума, что там такое происходит.

Имущество жителей Херсонской области уплыло вниз по течению Днепра Фото: Telegram

Свидетель уточняет, что вода вынесла и много мин. Видел их своими глазами. "Противотанковые мины и лепестки. Сколько еще людей погибнет, не ясно", — добавляет он.

"Люди, которые до сих пор сидят на крышах, а так происходит еще в районе затопленной Голой Пристани, держатся на продовольствии, которое у них было, передают друг другу, или еще волонтеры что-то подвозят. Вода сейчас загрязнена и опасна, света нет, а газ россияне специально отключили, хотя его можно было бы подавать, — рассказывает Сергей. — Я не слышал ни одного случая, чтобы россияне дали воду или пищу сидящим на крышах людям. Те, кто добрался до суши в городе, могут получить что-то похожее на гуманитарную помощь.

"Пенсионерам без российских паспортов дают какую-то помощь, но в случае молодых людей — не знаю. Точно россияне запретили лечить всех, у кого нет российских паспортов в больницах. Ситуация осложняется тем, что у многих людей сейчас исчезла связь — сели мобильные телефоны. Поэтому судьба многих неизвестна. У меня есть знакомые, у которых есть дом в Солонцах, в самой высокой точке села. Там сейчас проживают до 20-ти человек, у которых затопило жилье".

О десятках, а то и сотнях погибших говорит и исследовательница ситуации на юге Украины правозащитной организации Медийная инициатива по правам человека Анастасия Пантелеева.

Она говорит: "Местные говорят, что дома, которые были расположены неподалеку от ГЭС, смыло первым потоком вместе со спящими людьми. Также рядом с Новой Каховкой расположена деревня Крынки, там было стремительное течение, люди видели тела в воде — гражданских и военных. Сейчас их прибивает к берегам ниже по течению Днепра".

На вопрос о ситуации в оккупации Анастасия говорит очень кратко: "Ужасная".

"Несколько дней назад я была в Николаеве и Одессе, в море у берега плавают вещи херсонцев, бытовой инвентарь — ведра, доски. Видела целые острова с камышом, те, что были в плавнях. Возле Крынков раньше в воде было много черепах, сейчас животных находят в море, в соленой воде", — объясняет она.

Пантелеева отмечает, что особенно сложная ситуация в населенных пунктах Кардашинка, Саги, Солонцы, Голая Пристань.

"Там до сих пор все затоплено по крыши. До сих пор не отступила вода. И люди на крышах. Россияне называют жителей Херсонской области "ждунами" за то, что они отказываются эвакуироваться в сторону России, хотя ситуация там крайне сложная, — добавляет правозащитница. — Они так и пишут, что приходится людей искать по домам, а те прячутся на чердаках и в сараях — почти никто не хочет ехать с россиянами. Российские так называемые волонтеры даже возмущаются, что не будут больше помогать, мол, они не гондольеры — развозить еду и воду для "ждунов".

Очень много появилось пропавших без вести. Преимущественно пожилые люди. Их родные пишут о поисках в социальных сетях. Сложно оценить, сколько сейчас разыскиваемых. Часть, возможно, погибла, а часть эвакуирована на территорию РФ, где разыскивать родным будет сложно.

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