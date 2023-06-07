ГЭС ценой в миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли восстановить ее работу

Катастрофа на Каховской ГЭС чревата для Украины значительными потерями как в гуманитарной и экологической сферах, так и в экономике. В частности, эксперты предупреждают о будущих проблемах в энергобалансе, а это, в свою очередь, означает веерные отключения. Однако восстановление ГЭС возможно. Только цена такого проекта — миллиарды долларов, а срок реализации — несколько лет.

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После подрыва россиянами Каховской ГЭС водохранилище стремительно теряет воду из-за поврежденной дамбы, что приводит к затоплению населенных пунктов, полей, объектов критической инфраструктуры. В компании "Укргидроэнерго" говорят, что дамбу ГЭС нужно восстановить, чтобы перекрыть износ Каховского водохранилища. Если этого не сделать, невозможно будет обеспечить население водой.

"В течение трех-четырех дней проектный институт разработает предварительные проектные решения, чтобы перекрыть износ Каховского водохранилища. Потому что, в первую очередь, нужно обеспечить водой население, а затем параллельно выполнять технические задачи для построения новой станции", — сообщил Игорь Сирота, генеральный директор компании "Укргидроэнерго".

Возвращение блекаутов. Будут ли веерные и аварийные отключения потребителей из-за подрыва ГЭС

Каховская ГЭС после захвата россиянами в марте прошлого года прекратила генерировать электроэнергию, но остается важным элементом критической инфраструктуры. Последствия для энергобаланса страны конкретно из-за повреждений ГЭС не должны быть значительными, говорят эксперты. Правда, речь идет об отдаленных от ГЭС районах. Ведь в Херсонской области и прилегающих к водохранилищу регионах проблемы со светом и водой неизбежны.

"ГЭС была с самого начала под оккупацией и в энергобалансе страны роли не играла, это никак не отразится на энергобалансе. Но в регионе разлив водохранилища приведет к разрушению местных линий электропередач, подстанций, местной ТЭЦ, существует проблема уже в Херсоне — там до 20 тыс. людей без света и могут быть перебои водоснабжения. То есть, на местном уровне будут серьезные проблемы, а в других регионах страны нет", — сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он объяснил: сейчас дефицит электрической энергии в отдельные часы пиковой нагрузки покрывается за счет импорта, в первую очередь, из Словакии, а в профицитные часы идет экспорт электроэнергии в Польшу. "Поэтому сегодня энергобаланс в целом обеспечен", — говорит Владимир Омельченко.

В Минэнерго сообщили, что есть угроза подтопления Херсонской ТЭЦ Фото: facebook.com/g.l.a.d.k.i.j

"Для нашей энергосистемы, безусловно, повреждение ГЭС — это потеря мощностей, но это не будет иметь существенного влияния на систему, ведь станция уже не генерировала электроэнергию. А с учетом падения уровня потребления, влияние на энергосистему минимальное, если не нулевое. Если сравнить с другими последствиями — социальными, экологическими, гуманитарными, то потеря Каховской ГЭС именно с точки зрения генерации электроэнергии — то вообще ни о чем. Ключевое — именно эти последствия, гуманитарные, социальные, экономические, связанные с затоплением территории", — отмечает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Подрыв Каховской ГЭС: угрожает ли это стабильности электроснабжения в Украине

Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group, рассказал Фокусу, что в целом доля Каховской ГЭС в энергобалансе Украины в 2021 году составляла 1%.

Доля Каховской ГЭС в энергосистеме Украины составляла 1% Фото: УНИАН

"Вместе с тем, ситуация с подтоплением создает угрозы для Херсонской ТЭЦ, под угрозой — электроснабжение в Херсоне, и не только тех территорий, которые непосредственно в зоне подтопления. Также называют риски для Криворожской ТЭС, но у них есть собственный пруд, который может получать воду через канал Каховского водохранилища", — отметил эксперт.

По словам Романа Ницовича, очевидно, ситуация уже повлияла на режим работы других ГЭС выше Днепра.

"Не целесообразно делать большой спуск воды, и в ближайшие неделю-две будет снижена выработка на ГЭС Днепровского каскада. Определенное влияние на энергосистему есть, мы будем это чувствовать, особенно в утренние и вечерние часы, когда есть пиковая нагрузка. Надо понимать, что у нас мало резервных мощностей, поэтому мы помним о призывах оператора "Укрэнерго" — максимально переносить потребление с вечера на день, чтобы помогать энергосистеме", — говорит Роман Ницович.

В часы пиковой нагрузки на энергосистему возможны решения оператора ограничить потребление, хотя сейчас говорят о стабильности энергобаланса страны

Следует также учитывать, что в летние месяцы многие электростанции выводят блоки в ремонты — это касается и АЭС, и тепловых, и гидроэлектростанций. Поэтому эксперты не исключают возможного дефицита электроэнергии, что, вероятно, может повлиять на поставку электроэнергии потребителям и формирование графиков отключений электроэнергии. Однако о блекаутах пока речь не идет, ведь, как отмечают опрошенные Фокусом эксперты, в случае существенного дефицита обычно активируются резервы ТЭС, а еще есть возможность импорта, как и возможность получения от соседних энергосистем электроэнергии в режиме аварийной помощи.

Вода для ЗАЭС и восстановление Каховской ГЭС: что будет дальше

Одним из важных последствий подрыва ГЭС является риск для Запорожской АЭС, которая получает воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС из Каховского водохранилища. Вчера в компании "Энергоатом" сообщили, что станционный пруд-охладитель был наполнен — уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. Если уровень воды в пруду будет падать, нужно будет искать резервные пути его наполнения, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"У ЗАЭС есть отдельное свое водохранилище, которое используется для охлаждения, риски, конечно, есть, объект в зоне боевых действий, будущее этого объекта не определено, снижение воды в Каховском водохранилище продолжается, часть воды в водохранилище будет оставаться, и пессимистических прогнозов я бы не высказывал. Станция не использует много воды, ведь не работают энергоблоки. Для ЗАЭС рисков я не вижу, но еще не завершился износ воды в хранилище", — говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Запорожская АЭС получает воду из собственного пруда-охладителя, куда идет вода из Каховского водохранилища

По мнению Владимира Омельченко, есть время, чтобы решить вопрос охлаждения на ЗАЭС, ведь пруд и бассейны возле станции еще наполнены водой.

"Если уровень в Каховском водохранилище снизится до 12,7 метров, вода перестанет поставляться на ЗАЭС. Но там есть пруд охлаждения с водой, есть бассейны. И нужно минимум ресурсов, потому что станция не работает. Видимо, есть месяц-полтора, чтобы придумать, как решить вопрос будущего охлаждения ", — считает Владимир Омельченко.

В компании "Энергоатом" говорят: уже есть готовый план по поставке воды для нужд ЗАЭС, ведь после получения информации о заминировании Каховской ГЭС в октябре 2022 года эксплуатирующая организация ГП НАЭК "Энергоатом", по требованию Госатомрегулирования,провела анализ возможных влияний снижения уровня воды в Каховском водохранилище на безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС и разработала меры по такому случаю.

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Относительно возможного восстановления Каховской ГЭС мнения экспертов расходятся. Согласно сообщению компании "Укргидроэнерго", сама Каховская станция не подлежит восстановлению. "Видим, что уже полстанции нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Нам нужно будет очень быстро построить новую станцию, и мы построим на том же месте еще более мощную ГЭС", — сообщил вчера Игорь Сирота.

На самом деле, отстроить поврежденную ГЭС можно, однако это вряд ли имеет экономический смысл, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"С точки зрения восстановления для энергосистемы — нет смысла, у нас есть проекты увеличения мощностей других электростанций и построения других новых и современных мощностей. ГЭС может быть восстановлена, но если говорим о восстановлении территории, затопленной из-за подрыва, нужно будет строить гидротехнические сооружения. Здесь следует думать не категориями потребности энергосистемы, а именно категориями восстановления территорий, которые затапливает вода из-за подрыва ГЭС", — говорит Андриан Прокоп.

По словам Омельченко, возможно, на месте Каховской ГЭС будет построена новая станция. "Уже над этим работают инженеры компании "Укргидроэнерго", чтобы был полностью новый проект", — говорит Владимир Омельченко.

Конечно, на строительство новой гидроэлектростанции понадобится финансирование. Ориентировочно речь идет о миллиардах долларов.

"Оценить стоимость восстановления ГЭС сложно. Например, восстановление разрушенной в 2009 году Саяно-Шушенской ГЭС стоило более 1,25 млрд долларов. В нашем случае, речь может идти о 1,5 млрд и выше. Но в целом, очевидно, что дамбу и ГЭС надо будет восстанавливать, иначе мы не сможем восстановить необходимый водный баланс в пострадавших регионах", — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Подрыв Каховской ГЭС привел к полному выведению из строя систем и дамбы, восстановление станции возможно, но это время и миллиарды Фото: Maxar

"Построить современную станцию мощностью 1,5 ГВт — это около 3-4 млрд долларов может уйти. Это очень много работы. Сейчас, когда строят 1 ГВт ГЭС, то это стоит около 2 млрд долларов. А если будут восстанавливать старую ГЭС, то затраты выше", — отметил Юрий Корольчук.

Кроме средств, построение ГЭС или же только восстановление дамбы потребует значительного периода времени.

"Понятно, что восстановить дамбу сложно, это потребует колоссального объема работ, даже чтобы оценить, насколько возможно ее восстановление. Дамба Днепровской ГЭС восстанавливалась после ее подрыва во время Второй мировой войны около 10 лет, и это они тогда "ударными темпами" восстанавливали ее", — отметил Роман Ницович.

Повреждения ГЭС и последствия для экономики: эксперты дали неутешительные прогнозы

Одно из важнейших негативных последствий подрыва ГЭС — это дефицит воды в регионе. Речь идет не только о Херсонской области, где традиционно развито сельское хозяйство, которому крайне необходима вода, но и промышленности на Днепропетровщине и в Запорожской области. В Кривом Роге, куда вода поступает по направлению Каховского водохранилища, работает крупнейшее металлургическое предприятие страны "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании уже заявили, что из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором ограничили потребление воды и уже поставили на паузу ряд процессов металлургического производства.

"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОКи", — отметили в компании. Там добавили: как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы будет понятно в ближайшие 3-4 дня после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" уже остановила выплавку стали Фото: УНИАН

Также подрыв ГЭС отразится на других предприятиях страны. Как пояснил в СМИ директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев, спуск воды из Каховского водохранилища приведет к сокращению объемов потребления воды ферросплавными предприятиями и горно-обогатительными комбинатами и, наконец, к сокращению объемов производства.

"Запорожский ферросплавный завод выше уровня дамбы ДнепроГЭС. А Никополь, где находится Никопольский завод ферросплавов, может производить забор воды из старого русла. Но придется значительно сократить объемы", — сообщил Кудрявцев.

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Конечно, крайне отрицательными будут последствия для сельского хозяйства, ведь без орошения останутся более 400 га украинских земель южной части Украины. Еще в феврале 2023 года Министерство защиты окружающей среды оценивало негативное влияние возможного разрушения ГЭС. Тогда в министерстве сообщили, что при падении воды в Каховском водохранилище на 1,5 метра до 14,5 м возможны потери 14% экспортного потенциала украинской пшеницы из-за проблем с орошением Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей. Если уровень воды упадет до 14 метров, 200 тысяч жителей городов и поселков останутся без питьевой воды. И еще миллион людей потеряют доступ к питьевой воде, если уровень в водохранилище достигнет 13,1 метра.

Дефицит воды на юге приведет к уничтожению уже засеянных полей, потери агроотрасли будут колоссальными Фото: УНИАН

В целом, потери экономики из-за совершенного россиянами теракта будут существенными.

"Выведение из строя самой электростанции, значительные повреждения оборудования, очень серьезные убытки сельскому и рыбному хозяйству, экоцид, значительные убытки населения. Я не могу сейчас сказать точно, но речь идет о десятках миллиардов долларов, поскольку к прямым убыткам стоит добавить убытки предприятий АПК. События вокруг Каховской ГЭС — это прямой акт агрессии против гражданского населения, гражданской инфраструктуры со стороны армии РФ. Я очень надеюсь, что наши европейские партнеры поторопятся с конфискацией в пользу Украины всех российских государственных активов, которые заморожены на территории стран ЕС", — отметил в комментарии Фокусу экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.