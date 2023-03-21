Путин угрожает – караван идет. Сможет ли Украина в этом году вывезти урожай зерновых в Европу и Азию

России не удается сорвать зерновую инициативу и поставки украинского зерна продолжается. Фокус детально рассказывает, как урожай экспортируется через порты, какие действуют альтернативные каналы и куда попадает украинское зерно.

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Вопреки нагнетанию Россией ситуации вокруг морского зернового коридора, 18 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зерновой инициативы" пролонгировано на 120 дней.

Это стало положительным сигналом для украинских агропроизводителей — экспортеров, находившихся в большой неопределенности. Напомним, в России накануне заявляли, что соглашаются на продление зернового соглашения только на 60 суток до 18 мая 2023 года, в то время как Украина принципиально настаивала именно на 120 днях, как это было ранее.

Примечательно, что даже разговоры о сокращении срока очередного продления соглашения до 60 дней уже испортили ситуацию для украинских экспортеров.

"Представители российской стороны озвучивали, что пролонгация зерновой сделки составит только 60 дней вместо 120 дней. Это позволило бы экспортировать старый урожай, тогда как форвардные программы под урожай 2023 года оказались бы под вопросом, из-за чего большинство трейдеров не захотело бы брать на себя риски по контрактации зерна нового урожая", — отметил Александр Буюкли, исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК).

Собеседник Фокуса добавляет, что в ситуации неопределенности в отношении срока действия зернового коридора производители вынуждены продавать много зерна на спот-рынке, что негативно отразится на их доходах.

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Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и грозит ли Украине продуктовый кризис

Из-за информационного вброса РФ о краткосрочной пролонгации соглашения, по словам Александра Вержиховского, операционного директора компании ИМК, произошло фактическое блокирование работы "зерновой инициативы" в течение последних трех-четырех недель, что объяснялось огромным предубеждением операторов рынка, ведь никто не знал, с каким очередным" "выбрыком" на каждый последующий этап переговоров выйдет Россия.

Интересно, что "выбрыки" не прекращаются несмотря на продление сделки. В частности, в Министерстве иностранных дел РФ 20 марта напомнили, что в Москве решили сократить период очередной пролонгации до 60 дней и выразили угрозу прекратить соглашение.

Кроме того, на Международной парламентской конференции Россия – Африка 20 марта Путин, пытаясь дискредитировать инициативу, заявил, что 45% зерновых, экспортируемых зерновым коридором, получили страны Европы, и только 3% – Африки.

В Украине быстро опровергли манипуляции преступного российского диктатора. Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн. тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира. География экспорта была следующей:

Азия: 12,1 млн. тонн (48,2%);

Европа: 10,1 млн. тонн (40,2%);

Африка: 2,9 млн тонн (11,6%).

Николенко уточнил, что часть закупленного ЕС украинского зерна поставляется гуманитарным реэкспортом в Африку и Азию, из-за чего фактическая доля экспорта на Африканский континент превышает 11,6%.

С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции Фото: Соцсети

Если учесть не только экспорт зерновым коридором, но и другими путями, главным направлением для сельхозпроизводителей во время войны стал именно Евросоюз.

"По результатам 2022 года взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией с ЕС составила $16,5 млрд. Это — самый высокий показатель за времена действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — отмечает Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НАОН.

По мнению Пугачева, в 2023 году Евросоюз будет оставаться главным партнером во внешней аграрной торговле, поскольку отсутствие пошлин на продукцию из Украины, отработанные логистические маршруты и безальтернативность этого регионального объединения для автомобильных и железнодорожных перевозок будут способствовать усилению экономической интеграции.

Однако отзывы опрошенных Фокусом экспортеров свидетельствуют, что поставлять урожай на рынки ЕС становится все сложнее.

"Поляки административными средствами ограничивают импорт, через осмотры санитарных служб, возврат товара. А поскольку украинские экспортеры еще и демпингуют, чтобы получить какие-то деньги, из-за этого страдают местные фермеры. Похожая ситуация уже наблюдается в Нидерландах и Германии. Это свидетельствует о том, что Европа уже перенасыщена украинским зерном ", — описывает ситуацию Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности группы "Агротрейд".

Поэтому, по словам собеседника Фокуса, самым перспективным способом экспорта будет именно "зерновой коридор", ведь морские перевозки всегда выгоднее наземных и позволяют доставлять зерно в Азию, Китай и т.д.

Как подчеркивает Александр Буюкли, основная часть зерна около 3-3,5 млн. тонн в месяц уйдет на экспорт "зерновым коридором". Между тем, остальные 1,5-2,0 млн тонн в месяц должны экспортировать с помощью автомобильной и железнодорожной логистики в порты Польши, Румынии, Болгарии, Германии или на переработку в этих странах. Собеседник Фокуса обращает внимание на то, что сейчас быстрыми темпами развиваются порты на реке Дунай в Рени, Измаиле, Килии, благодаря чему с нового сезона через них стабильно можно будет продавать часть зерна.

Часть урожая удается экспортировать через речные порты на Дунае Фото: Скрин видео

"В прошлом году мы открыли для себя и планируем и дальше пользоваться возможностями экспорта через порты Дуная и западные сухопутные экспортные каналы. Правда, с точки зрения расходов на экспортную логистику, эти каналы для нас менее выгодны, чем традиционные", — подтверждает Александр Вержиховский.

Подробно о ходе весенней посевной кампании, перспективной для внутреннего рынка и экспорта культуры Фокус писал в своем недавнем обзоре "Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и грозит ли Украине продуктовый кризис ".