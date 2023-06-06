Кому это выгодно. Кто и зачем взорвал Каховскую ГЭС

В результате взрыва полностью уничтожена Каховская гидроэлектростанция в Новой Каховке. Территория по течению может остаться непригодной для жизни на десятилетия. Фокус узнавал, кто и с какой целью мог уничтожить Каховскую ГЭС и устроить экологическую катастрофу югу Украины.

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Утром, 6 июня, был взорван машинный зал Каховской гидроэлектростанции в оккупированной русскими войсками Новой Каховке. В результате дальнейших разрушений, повлекших поток воды из Днепра, ГЭС и дамба были полностью разрушены. Последствия катастрофы до конца не известны, но это уже крупнейшая техногенная катастрофа на территории Европы.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов и экоцидом.

"Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", — заявил он.

В свою очередь в командовании ВСУ в подрыве обвинили российскую армию, заметив, что таким образом там пытаются разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы так давить на Украину. Об этом во время телемарафона сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Активисты партизанского движения "Атеш" сообщили, что к подрыву могут быть причастны военные 1-го батальона 205 мотострелковой бригады РФ бригады из Буденновского Ставропольского края. Их данные уже установлены.

В свою очередь представители оккупационной администрации в оккупированной Новой Каховке Херсонской области настаивают на том, что удары по плотине якобы нанесли ВСУ. Российское издание "Известия" утверждает, что по станции велся огонь из украинского РСЗО "Ольха". Также в Telegram-каналах публикуют видео, на котором якобы отражен момент детонации мин у дамбы Каховской ГЭС.

Западная разведка в скором времени даст свою оценку

Военный эксперт Олег Стариков объясняет Фокусу, если предположить, что запуск снарядов был действительно с украинских позиций, то информация станет известна уже в ближайшее время. Он также возражает, что Каховскую ГЭС могли заминировать украинские диверсионные группы, поскольку она находится под круглосуточным контролем российской армии.

"Территория находится в оккупации и под контролем российской армии, поэтому не стоит говорить, что наши диверсанты могли заменять находящийся под круглосуточной охраной стратегический объект. Если даже допустить, что это был удар ракетой из Украины, то нужно немного подождать, чтобы иметь доказательства Это не секрет, что территория Украины круглосуточно находится под наблюдением средств объективного контроля. Это около 150-200 спутников США, около десятка Китая, столько же российских. Поэтому если был пуск, где-то должен быть и прилет — это все зафиксировано. Подождите немного, через часов за 10-12 разведки мира начнут давать свои оценки то, что произошло", — говорит он Фокусу.

Улицы Новой Каховки начали превращаться в Венецию Фото: Скрин видео

Стоит напомнить, что меньше месяца назад, 11 мая пророссийские Telegram-каналы открыто предупреждали об угрозе прорыва плотины ГЭС и показывали фотографии затопления позиций войск России. 10 мая российские оккупанты открыли шлюзы на Каховской ГЭС и затопили собственные позиции. Отмечалось, что неконтролируемый выброс воды повлечет за собой разрушение подводной части здания машинного зала Каховской ГЭС и приведет к подтоплению херсонских плавней, отметили журналисты. Кроме того, следует помнить, что Силы обороны Украины систематически уничтожали комплексы наблюдения на Каховской ГЭС. Сообщения об этом появлялись в апреле и марте 2023 года.

Какие последствия для Украины и Европы

Военные специалисты не под запись рассказывают, что с военной точки зрения этот подрыв не несет пользы ни одной стороне. Россияне потеряли свои инженерные сооружения, системы окопов и поля минований. Кроме того, вероятнее всего, они не успеют увести свою военную технику. Для украинской стороны это лишь увеличит ресурсы при вероятном контрнаступлении на этом участке, поскольку чем шире река, тем труднее ее форсировать. Собеседники обращают внимание и на то, что силы РФ переходят на тактику экологических катастроф — за день до подрыва Каховской ГЭС, был поврежден аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области. Помимо срыва темпа начала контрнаступления все это должно нанести значительный ущерб экологии и экономике Украины.

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"Военная составляющая в этом подрыве находится на последнем месте. Это гуманитарная катастрофа с последующим выводом этих территорий из использования. Это показательная акция направлена на дальнейшую эскалацию не только для Украины, но и для Запада. Последствия для Украины можно сравнить со взрывом в той местности тактического ядерного оружия мощностью в 10 килотонн. Последствия будут для экологии, экономики, демографии — территория станет непригодной для жизни", — говорит Фокусу Стариков.

Он предполагает, что вероятно уже остановленную Запорожскую АЭС придется закрывать полностью, проводить мероприятия по отгрузке на дальнейшей перевозки ТВЭЛов, что сделает станцию полностью неработающей. То есть Украина навсегда потеряет крупнейшую в Европе атомную электростанцию, возможности ее генерации и экспорт электроэнергии в Европу.

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