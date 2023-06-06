Кому це вигідно. Хто і навіщо підірвав Каховську ГЕС

Унаслідок вибуху повністю знищено Каховську гідроелектростанцію в Новій Каховці. Територія нижче за течією може залишитися непридатною для життя на десятиліття. Фокус дізнавався хто та з якою ціллю міг знищити Каховську ГЕС та влаштувати екологічну катастрофу півдню України.

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Вранці 6 червня було підірвано машинний зал Каховської гідроелектростанції в окупованій російськими військами Новій Каховці. У результаті подальших руйнувань, які спричинив потік води з Дніпра, ГЕС та дамбу було повністю зруйновано. Наслідки катастрофи до кінця не відомі, але це вже є найбільшою техногенною катастрофою на території Європи.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів і екоцидом.

"Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери", — заявив він.

Зі свого боку в командуванні ЗСУ в підриві звинуватили російську армію, зауваживши, що в такий спосіб там намагаються розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб так тиснути на Україну. Про це під час телемарафону сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Активісти партизанського руху "Атеш" повідомили, що до підриву можуть бути причетні військові 1-го батальйону 205 мотострілецької бригади РФ бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю. Їхні дані вже встановлено.

Своєю чергою представники окупаційної адміністрації в окупованій Новій Каховці Херсонської області наполягають на тому, що ударів по греблі нібито завдали ЗСУ. Російське видання "Известия" стверджує, що по станції вівся вогонь із української РСЗВ "Вільха". Також у Telegram-каналах публікують відео, на якому нібито відображено момент детонації мін біля греблі Каховської ГЕС.

Західна розвідка незабаром надасть свою оцінку

Військовий експерт Олег Старіков пояснює Фокусу, якщо припустити, що запуск снарядів був дійсно з українських позицій, то інформація стане відомою вже ближчим часом. Він також заперечує, що Каховську ГЕС могли замінувати українські диверсійні групи, оскільки вона перебуває під цілодобовим контролем російської армії.

"Територія знаходиться в окупації та під контролем російської армії, тому не варто говорити, що наші диверсанти могли замінувати стратегічний об'єкт, що знаходиться під цілодобовою охороною. Якщо навіть допустити, що це був удар ракетою з України, то треба трохи почекати, щоб мати докази цього. Не є секретом, що територія України цілодобово знаходиться під спостереженням засобів об’єктивного контролю. Це близько 150-200 супутників США, близько десятка Китаю, стільки ж російських. Тому якщо був пуск, десь має бути й приліт — це все зафіксовано. Почекайте трохи, за годин за 10-12 розвідки світу почнуть давати свої оцінки то, що відбулося", — говорить він Фокусу.

Вулиці Нової Каховки почали перетворюватися на Венецію Фото: Скрін відео

Варто нагадати, що менше місця тому, 11 травня проросійські Telegram-канали відкрито попереджали про загрозу прориву греблі ГЕС та показували фотографії затоплення позицій військ Росії. 10 травня російські окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС та затопили власні позиції. Зазначалося, що неконтрольований викид води спричинить руйнування підводної частини будівлі машинної зали Каховської ГЕС і призведе до підтоплення херсонських плавнів, зазначили журналісти. Крім того, слід пам'ятати, що Сили оборони України систематично знищували комплекси спостереження на Каховській ГЕС. Повідомлення про це з’являлися у квітні та березні 2023 року.

Які наслідки для України та Європи

Військові фахівці не під запис розповідають, що з військової точки зору, цей підрив не несе користі жодній стороні. Росіяни втратили свої інженерні споруди, системи окопів та поля мінувань. Крім того, ймовірніше за все, вони не встигнуть відвести свою військову техніку. Для української сторони – це лише збільшить ресурси при ймовірному контрнаступі на цій ділянці, оскільки, чим ширше річка, тим важче її форсувати. Співрозмовники звертають увагу та не, що сили РФ переходять на тактику екологічних катастроф — за день до підриву Каховської ГЕС, було пошкоджено аміакопровід в Купʼянському районі на Харківщині. Крім зриву темпу початку контрнаступу все це має завдати значних збитків екології та економіці України.

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Підрив Каховської ГЕС: чи загрожує це стабільності електропостачання в Україні

"Військова складова в цьому підриві знаходиться на останньому місці. Це гуманітарна катастрофа з подальшим виведенням цих територій з використання. Це показова акція направлена на подальшу ескалацію не тільки для України, а й для Заходу. Наслідки для України можна порівняти з вибухом у тій місцевості тактичної ядерної зброї потужністю в 10 кілотонн. Наслідки будуть для екології, економіки, демографії — територія стане непридатної для життя", — говорить Фокусу Старіков.

Він припускає, що ймовірно вже зупинену Запорізьку АЕС доведеться закривати повністю, проводити заходи з відвантаження на подальшої перевозки ТВЕЛів, що зробить станцію повністю непрацюючою. Тобто Україна назавжди втратить найбільшу в Європі атомну електростанцію, можливості її генерації та експорт електроенергії в Європу.

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