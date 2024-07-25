"Співоча комунікація": в Новій Каховці прилетіло по місцю розташування росіян, — Андрющенко

На місці вибуху спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомили про велику кількість поранених російських загарбників.

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В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 24 липня пролунали вибухи. Прилетіло по місцю розташування російських окупантів в районі приладобудівного заводу "Сокіл". Про це повідомив 25 липня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора о 19:35 в Нову Каховку в районі "Сокола" був яскравий приліт по окупантах з більш яскравою пожежою та наслідками. Наші очі повідомляють про велику кількість поранених росіян", — проінформував він.

Петро Андрющенко додав, що ця новина якось обійшла повз український інформаційний простір і українці пропутили такий позитивний момент.

"Знаєте, увага до реальних позитивних моментів в окупованих територіях якось стала геть низька, а наша військова комунікація досі друга за співочістю в світі. Тому — виправляємо. Не все так тупіково або безнадійно. Ми навалюємо окупанту в окупації добряче", — запевнив він.

В підтвердження своїх слів він додав фото із димовою "завісою" в районі прильотів.

"Це точно прекрасна новина", — наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що 24 липня в мережах повідомили про те, що командувач ПДВ і російського угруповання військ "Днепр" генерал-полковник Михайло Теплинський міг померти після поранення отриманого внаслідок атаки НIMARS по командному пункту ЗС РФ поблизу окупованого Генічеська на Херсонщині.