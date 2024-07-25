"Поющая коммуникация": в Новой Каховке прилетело по месту расположения россиян, — Андрющенко

На месте взрыва вспыхнул пожар, а местные жители сообщили о большом количестве раненых российских захватчиков.

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В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 24 июля прогремели взрывы. Прилетело по месту расположения российских оккупантов в районе приборостроительного завода "Сокол". Об этом сообщил 25 июля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера в 19:35 в Новую Каховку в районе "Сокола" был яркий прилет по оккупантам с более ярким пожаром и последствиями. Наши глаза сообщают о большом количестве раненых россиян", — проинформировал он.

Петр Андрющенко добавил, что эта новость как-то обошла мимо украинского информационного пространства и украинцы пропустили такой положительный момент.

"Знаете, внимание к реальным положительным моментам в оккупированных территориях как-то стало совсем низким, а наша военная коммуникация до сих пор вторая по певучести в мире. Поэтому — исправляем. Не все так тупиково или безнадежно. Мы наваливаем оккупанту в оккупации изрядно", — заверил он.

В подтверждение своих слов он добавил фото с дымовой "завесой" в районе прилетов.

"Это точно прекрасная новость", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что 24 июля в сетях сообщили о том, что командующий ВДВ и российской группировки войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский мог умереть после ранения полученного в результате атаки НIMARS по командному пункту ВС РФ вблизи оккупированного Геническа на Херсонщине.