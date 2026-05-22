Україна погодила умови для евакуації цивільних із району Олешок: чекають дату перемир'я від РФ

Україна готова провести евакуацію цивільного населення з району населеного пункту Олешки на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відповідні перемовини були проведені з Росією 15 травня.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістам "5 каналу".

За його словами, було обговорено всі "технічні" сторони питання евакуації населення.

Загалом на тій території перебуває близько 6 тисяч цивільних, зокрема — 200 дітей, зазначив Лубінець. Водночас йдеться не лише про населений пункт Олешки, але й про навколишні населені пункти.

Наразі Україна очікує від російської сторони дату початку режиму припинення вогню, після чого має стартувати фізична евакуація, зазначив він.

Нагадаємо, що у червні 2024 року бійці Сил оборони допомогли жінці, яка вибралася з окупованих росіянами Олешків на Херсонщині, дістатися до Херсона.

У 2023 році росіяни підірвали Каховську ГЕС, після чого значна кількість населених пунктів на лівобережжі Херсонщини була затоплена. Більше про це Фокус розповідав у окремому матеріалі: "Росіяни евакуювали за 1 тисячу доларів", — як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС".

Нагадаємо, що 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних організацій, щоб вони евакуювали українців із окупованих територій Херсонської області.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з затопленого Херсона.