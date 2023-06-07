Подрыв Каховской ГЭС: россияне бросили людей на левом берегу, нужна эвакуация, — Шмыгаль (видео)

По словам украинского премьера, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, сотни домов оказались затоплены. Украинцам приходится спасаться своими силами, однако те, у кого не получается, остались в ловушке.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к международным организациям, чтобы они эвакуировали украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. Об этом глава Кабинета министров заявил у себя в Telegram.

"В результате этого ужасного теракта затоплены десятки населенных пунктов. Украинские власти организовали эвакуацию с контролируемой нами территории Херсонщины", — отметил Шмыгаль.

По его словам, россияне просто бросили людей на левом берегу Днепра. Сотни домов оказались затоплены, в результате множество украинцев остались без крова. Им приходится спасаться своими силами, однако те, у кого не получается, остались в ловушке.

"Мы призываем взять на себя эвакуацию людей из оккупированных россиянами территорий Херсона. Должны спасти жизнь людей, которых оккупанты обрекли насмерть", — Шмыгаль.

Он заявил, что правительство Украины обратилось к руководству ООН, Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям.

Шмыгаль призвал международные организации помочь эвакуировать украинцев

Напомним, что 7 июня в Генштабе ВСУ заявили, что пьяные оккупанты в Херсонской области выгоняют людей из домов. Оккупационные "власти" запретили гражданам эвакуироваться, а в некоторых населенных пунктах захватчики и вовсе отбирают двухэтажные дома для сооружения огневых позиций.

Кроме того, спикер 124-й бригады ВСУ Сергей Грибочек заявил, что ВС РФ пытались убить спасавшихся из затопленного Херсона. Оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали на автобусах из микрорайона Остров. Эвакуация продолжается — город покинули более 1,7 тысячи человек.