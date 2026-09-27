ВСУ отправили в Олешки продукты дронами: россияне пытаются сорвать помощь (видео)

В оккупированных россиянами Олешках люди вынуждены выживать без еды, электричества и воды, фактически не имея возможности эвакуироваться. Украинские военные доставляют в город продукты питания с помощью беспилотников.

Недавно ВСУ доставили с помощью дронов продукты сразу в 100 пунктов в Олешках. Это около 4000 килограммов продовольствия, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Александр Прокудин.

Доставка продуктов в Олешки

Операция была проведена ночью совместно с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом.

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Глава Херсонской ОГА отметил, что начиная с марта украинские военные систематически доставляют продукты в оккупированные Олешки через Днепр с помощью дронов. В то же время оккупанты пытаются препятствовать оказанию помощи. По данным ведомства, россияне сбивают беспилотники с провизией, а также отбирают или перепродают продукты.

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"За получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают жителей Олешкива, сажают "в подвал", жестоко избивают и прибегают к насилию. Умышленная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности", — подчеркнул Прокудин.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с РФ были согласованы списки людей для эвакуации из Олешек, однако россияне не подтверждают свою готовность провести гуманитарную миссию.

Фокус также сообщал, что немецкий стилист и дизайнер Франк Вильде опубликовал новый пост в поддержку оккупированных Олешок.