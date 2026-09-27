ЗСУ відправили в Олешки продукти дронами: росіяни намагають зірвати допомогу (відео)

В окупованих росіянами Олешках люди змушені виживати без їжі, електрики та води фактично без можливості евакуації. Українські військові доставляють в місто продукти харчування за допомогою безпілотників.

Нещодавно ЗСУ доставили дронами продукти одразу до 100 пунктів у в Олешках. Це близько 4000 кілограмів продовольства, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Прокудін.

Доставка продуктів в Олешки

Операція була проведена вночі у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном.

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Місто без їжі та виходу: чому Олешки перетворилися на пастку для тисяч людей

Очільник Херсонської ОДА зазначив, що починаючи з березня українські військові системно доставляють продукти в окуповані Олешки через Дніпро за допомогою дронів. Водночас окупанти намагаються перешкоджати допомозі. За даними відомства, росіяни збивають безпілотники з провізією, а також відбирають або перепродують їжу.

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"За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля. Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності", — наголосив Прокудін.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з РФ були погоджені списки людей на евакуацію з Олешок, проте росіяни не підтверджують свою готовність провести гуманітарну місію.

Фокус також повідомляв, що німецький стиліст та дизайнер Франк Вільде опублікував новий допис на підтримку окупованих Олешок.