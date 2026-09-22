"Це капітуляція": відомий дизайнер показав Олешки тим, хто закликає до "миру" з Росією

Німецький дизайнер Франк Вільде наочно зіставив заклик німецьких "лівих" до "миру з РФ" із жахливою реальністю окупованих Олешок, назвавши подібні політичні заяви вимогами капітуляції України.

Німецький стиліст та дизайнер Франк Вільде, який від початку повномасштабного вторгнення щодня висвітлює події в Україні через свої соцмережі, опублікував новий допис на підтримку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Світлинами та коментарями він поділився на власній сторінці в Instagram.

У першій частині допису Вільде показав фото міста Олешки, які були окуповані російськими військами в перший день повномасштабного вторгнення.

Далі Вільде показав знімок із мітингу німецької партії "лівих" (Die Linke) — на плакаті учасника акції написано заклики до "миру з Росією". Також стиліст додав скриншот допису, де користувачка, яка називає себе українкою, висловлює підтримку цій політичній силі.

Видео дня

Завершує серію кадрів традиційний "ліфтлук" самого Вільде. На ньому дизайнер позує у футболці з вимовистим англомовним написом "I can't adult today", що перекладається як "Сьогодні я не можу бути дорослим".

Допис в Іnstagram Франка Вільде Допис в Іnstagram Франка Вільде Допис в Іnstagram Франка Вільде Допис в Іnstagram Франка Вільде

У дописі до фотографій Франк Вільде критично відреагував на позицію німецьких діячів, які закликають до поступок агресору.

"Це просто брутально, коли люди, які живуть у комфорті та безпеці, вимагають "миру", котрий насправді означає капітуляцію та віддачу людей на поталу окупантам", — написав він.

Дизайнер підкреслив, що заклики до припинення допомоги Україні відривають людей від реальності, у якій мешканці окупованих територій, зокрема й Олешок, щоденно потерпають від російського терору та позбавлені базових прав людини.

Таким чином, у своєму дописі Вільде звернув увагу на тему позиції частини німецького політичного середовища щодо війни. Йдеться про партію Die Linke, яка офіційно виступає проти подальших постачань зброї Україні, заявляючи, що, на її думку, завершити війну можна шляхом переговорів і дипломатії.

Разом з тим, на сайті партії зазначено, що вона вважає війну Росії проти України порушенням міжнародного права та визнає право України на самооборону.

Що відомо про Франка Вільде

Франк Пітер Вільде став відомим в Україні завдяки своїм фотографіям на підтримку країни. У 2022 році він розповідав, що після початку повномасштабної війни переорієнтував свою творчість на Україну, а його фотографії активно поширювали українські користувачі та медіа.

Так, у 2023 році дизайнер привертав увагу до наслідків підриву Каховської ГЕС, опублікувавши фото, яке мало нагадувати про затоплення Херсонщини.

Свого часу в інтерв'ю журналістам видання "ТиКиїв" Вільде заявляв: "У 1990-х та 2000-х роках всі говорили про те, як прекрасно, що Європа зближується з Росією. Маю сказати, що і я працював із чудовими російськими митцями. Але я почав ставити під сумнів Росію та її курс, хоча мав би це зробити ще у 2008 році, коли вона напала на Грузію та після ухвалення закону про "гомопропаганду" там у 2013 році".

Також відомо, що Франк Вільде збирав кошти та привозив до Києва евакуаційні автівки. А ще він став наставником кримського політичного в’язня Богдана Зізи.

До слова, у червні 2024 року бійці Сил оборони допомогли жінці, яка вибралася з окупованих росіянами Олешків на Херсонщині, дістатися до Херсона.

Також ми писали, що колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін, на його думку, не планує зупиняти війну та може прагнути встановити контроль не лише над Луганщиною, а й над Одеською та Запорізькою областями. Водночас американський генерал у відставці зазначив, що чим довше триватиме війна, тим вищою, на його думку, буде ймовірність того, що російське керівництво зрозуміє неможливість досягнення заявлених цілей.