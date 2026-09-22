"Это капитуляция": известный дизайнер показал Олешки тем, кто призывает к "миру" с Россией

Немецкий дизайнер Франк Вильде наглядно сопоставил призыв немецких "левых" к "миру с РФ" с ужасающей реальностью оккупированных Олешек, назвав подобные политические заявления требованиями капитуляции Украины.

Немецкий стилист и дизайнер Франк Вильде, который с самого начала полномасштабного вторжения ежедневно освещает события в Украине в своих социальных сетях, опубликовал новый пост в поддержку временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Фотографиями и комментариями он поделился на своей странице в Instagram.

В первой части поста Вильде опубликовал фотографии города Олешки, который был оккупирован российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения.

Далее Вильде показал снимок с митинга немецкой партии "левых" (Die Linke) — на плакате одного из участников акции написаны призывы к "миру с Россией". Также стилист добавил скриншот поста, в котором пользовательница, называющая себя украинкой, выражает поддержку этой политической силе.

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Завершает серию снимков традиционный "лифт-лук" самого Вильде. На нем дизайнер позирует в футболке с выразительной надписью на английском языке "I can't adult today", что переводится как "Сегодня я не могу быть взрослым".

Пост Франка Вильде в Instagram Пост Франка Вильде в Instagram Пост Франка Вильде в Instagram Пост Франка Вильде в Instagram

В подписи к фотографиям Франк Вильде критически отреагировал на позицию немецких деятелей, призывающих к уступкам агрессору.

"Это просто возмутительно, когда люди, живущие в комфорте и безопасности, требуют "мира", который на самом деле означает капитуляцию и выдачу людей на растерзание оккупантам", — написал он.

Дизайнер подчеркнул, что призывы к прекращению помощи Украине оторвают людей от реальности, в которой жители оккупированных территорий, в том числе и Олешок, ежедневно страдают от российского террора и лишены основных прав человека.

Таким образом, в своём посте Вильде обратил внимание на позицию части немецкой политической среды по поводу войны. Речь идет о партии "Die Linke", которая официально выступает против дальнейших поставок оружия Украине, заявляя, что, по её мнению, закончить войну можно путём переговоров и дипломатии.

Вместе с тем на сайте партии указано, что она считает войну России против Украины нарушением международного права и признает право Украины на самооборону.

Что известно о Франке Вильде

Франк Питер Вильде стал известен в Украине благодаря своим фотографиям в поддержку страны. В 2022 году он рассказывал, что после начала полномасштабной войны переориентировал своё творчество на Украину, а его фотографии активно распространяли украинские пользователи и СМИ.

Так, в 2023 году дизайнер привлек внимание к последствиям подрыва Каховской ГЭС, опубликовав фотографию, которая должна была напомнить о затоплении Херсонской области.

В своё время в интервью журналистам издания "ТиКиев" Вильде заявлял: " В 1990-х и 2000-х годах все говорили о том, как прекрасно, что Европа сближается с Россией. Должен сказать, что и я работал с замечательными российскими художниками. Но я начал сомневаться в России и её курсе, хотя должен был сделать это ещё в 2008 году, когда она напала на Грузию, и после принятия там закона о "гомопропаганде" в 2013 году".

Также известно, что Франк Вильде собирал средства и доставлял в Киев эвакуационные автомобили. Кроме того, он стал наставником крымского политического заключённого Богдана Зизы.

Кстати, в июне 2024 года бойцы Сил обороны помогли женщине, которая выбралась из оккупированных россиянами Олешков в Херсонской области, добраться до Херсона.

Также мы писали, что бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Владимир Путин, по его мнению, не планирует прекращать войну и может стремиться установить контроль не только над Луганской областью, но и над Одесской и Запорожской областями. В то же время американский генерал в отставке отметил, что чем дольше будет длиться война, тем выше, по его мнению, будет вероятность того, что российское руководство осознает невозможность достижения заявленных целей.