Город без еды и выхода: почему Олешки превратились в ловушку для тысяч людей

Есть уже почти нечего: в оккупированных Олешках люди собирают зелень, живут без стабильных поставок продуктов и всё больше зависят от случайной помощи. При этом город расположен фактически напротив Херсона, но вывезти оттуда мирных жителей Украина не может. Фокус выяснял, как Олешки превратились в ловушку, почему Россия не заинтересована в эвакуации людей и что может произойти, если гуманитарный коридор так и не появится.

О критической ситуации в Олешках говорят уже не первый месяц, однако в сентябре она резко ухудшилась. По данным "Украинской правды", которая пообщалась с волонтерами, местными жителями и представителями власти, непосредственно в городе могут оставаться около 1,5 тысячи человек, среди них примерно 40 детей. Еще около четырех тысяч человек, в том числе примерно 150 детей, остаются в селах общины.

В то же время глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко оценивает численность жителей самого города примерно в две тысячи и отмечает, что в условиях оккупации получить точные данные невозможно.

Видео дня

В настоящее время город уже длительное время обходится без стабильного электро- и газоснабжения. Существуют проблемы с питьевой водой, медикаментами и медицинской помощью. Но самой острой стала нехватка продовольствия.

Как рассказали журналистам местные жители, с 26 мая в Олешки не поступают регулярные поставки продуктов. Люди собирают портулак и другую съедобную зелень и готовят её на самодельных кострах, поскольку газа нет.

По информации Олешковской МВА, последняя попытка доставить продовольствие 1 сентября также закончилась неудачей: машины наткнулись на заминированную дорогу и были вынуждены повернуть назад, а на обратном пути попали под атаку дронов.

Татьяна Гасаненко рассказала, что ситуация ухудшается уже "не с каждым днём, а с каждым часом". По её словам, в последние дни она получила подтверждение того, что из-за нехватки еды некоторые жители начали есть домашних животных.

Эвакуацию готовили ещё летом

Украинские власти пытались организовать эвакуацию людей ещё летом.

24 июля Херсонская районная военная администрация сообщила, что в рамках взаимодействия между украинским и российским омбудсменами, а также при участии других органов, ведется подготовка к безопасному выезду гражданских лиц из Олешек, Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевки, Малых и Больших Копаней и других оккупированных населенных пунктов.

Тогда начали составлять и проверять списки желающих выехать. После этого стороны должны были согласовать дату, маршрут, транспорт, медицинское обеспечение и меры безопасности. Однако до фактической эвакуации дело так и не дошло.

16 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у украинской стороны уже были предварительные договоренности с Россией, был подготовлен алгоритм эвакуации и согласован список людей. К операции был готов присоединиться Международный комитет Красного Креста.

Украинские силы безопасности и обороны, по его словам, также провели необходимую работу для обеспечения режима тишины во время гуманитарной миссии. Однако после переговоров российская сторона перестала подтверждать готовность провести операцию.

Украина вынесла проблему Олешок на международный уровень

20 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу на оккупированном левобережье Херсонской области, блокируя поставки продуктов, медикаментов, гуманитарных миссий и эвакуацию гражданского населения.

23 сентября Сибига поднял этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН и призвал международное сообщество потребовать от России открытия гуманитарных коридоров для гражданского населения.

К международным организациям обратился и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. В обращении к Папе Римскому Льву XIV, Всемирному совету церквей, другим религиозным лидерам, государствам-членам ООН и МККК она назвала Олешки городом, находящимся в гуманитарной блокаде, и призвала помочь не допустить голодной смерти людей.

Почему гуманитарный коридор до сих пор не открыт

Несмотря на обращения украинских властей и международные призывы, реального гуманитарного коридора из Олешек до сих пор не появилось. Более того, в Херсонской областной государственной администрации пока не видят признаков того, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников в комментарии Фокус отмечает, что ожидание открытия гуманитарного коридора продолжается уже много месяцев.

"Мы уже больше восьми месяцев ждем какого-то коридора, но никаких коридоров, даже намеков на это нет", — говорит Толоконников.

Российская сторона не заинтересована в том, чтобы гражданское население полностью покинуло Олешки. Присутствие людей в городе, объясняет он, позволяет оккупационным войскам маскировать свою логистику под гражданские и гуманитарные перевозки.

"Они заявляют, что завозят продукты, а на самом деле эти продукты — для российских военных. В те же грузовики с продуктами могут завозить дроны, боеприпасы, взрывчатку. А людям фактически ничего не достаётся", — утверждает заместитель главы Херсонской областной государственной администрации.

Толоконников объясняет: если бы в городе не осталось гражданских лиц, транспорт, заезжающий в Олешки, было бы гораздо проще идентифицировать как часть российской военной логистики.

"Если там не будет людей, любая техника, которая туда заезжает, окажется под нашим прицелом. Мы будем понимать, что это логистика", — говорит он.

Именно поэтому, по оценке представителя ОВА, российские войска заинтересованы в том, чтобы гражданское население продолжало оставаться в городе.

Почему Россия держится за Олешки

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что нынешнюю гуманитарную ситуацию в Олешках невозможно объяснить без учета военного значения самого города.

"Это стратегически важный населённый пункт. Контроль над Олешками — это фактически плацдарм для дальнейшей деоккупации левобережной части Херсонской области", — говорит он Фокусу.

По оценке Снегирева, присутствие в городе примерно полутора тысяч гражданских лиц, а вместе с прилегающими селами — около шести тысяч человек, создает дополнительные ограничения для любой деятельности Сил обороны Украины на этом направлении.

"Таким образом они пытаются создать условия, при которых любая активность Сил обороны Украины на этом направлении будет восприниматься как угроза, прежде всего, гражданскому населению", — поясняет эксперт.

По его мнению, Москва пытается использовать ситуацию сразу в нескольких направлениях.

Первый — информационный. Российская сторона пытается возложить на Украину ответственность за то, что в город не поступают продукты и медикаменты, а эвакуация фактически отсутствует.

Эксперт обращает внимание на то, что российская пропаганда делает акцент на ударах украинских беспилотников по транспорту и инфраструктуре, представляя их как атаки на гражданские объекты.

В то же время Снегирев утверждает, что российские военные сами используют гражданский транспорт в военных целях.

По его словам, речь идет, в частности, об использовании машин скорой помощи для перевозки военнослужащих и автобусов — для размещения или перевозки операторов БПЛА.

По словам Снегирева, украинская сторона уже располагает материалами объективного контроля, касающимися использования отдельных гражданских транспортных средств российскими военными.

Второй фактор — военная логистика.

Снегирев подчеркивает, что Олешки и прилегающие населенные пункты по-прежнему играют важную роль в обеспечении российской группировки на левом берегу.

Наличие гражданского населения, по его оценке, позволяет оккупантам размещать военные объекты и логистику непосредственно в жилой застройке или рядом с ней, что существенно затрудняет нанесение ударов украинской стороне.

Третий фактор — возможные будущие операции Сил обороны.

Снегирев напоминает об украинских операциях на левом берегу Днепра и отмечает, что район Олешково потенциально имеет значение для любых дальнейших действий по деоккупации этой части Херсонской области.

"Их цель — дискредитировать украинскую сторону, создать более благоприятные условия для собственной логистики и максимально затруднить возможное проведение десантных операций с целью деоккупации левобережной части Херсонской области", — говорит эксперт.

Есть и четвертая причина, по которой Олешки важны для российской группировки, — близость к Херсону.

По словам Снегирева, в районе Олешек и соседних населенных пунктов дислоцируются российские огневые средства и операторы БПЛА, действующие на правобережной части области.

"Они размещают огневые позиции непосредственно в жилой застройке. Там работают операторы БПЛА, есть ствольная артиллерия. Расстояние позволяет им наносить удары по Херсону", — говорит он.

В то же время, как отмечает эксперт, присутствие гражданского населения серьезно ограничивает возможности украинской стороны наносить удары по таким позициям.

Девять километров до Херсона, которые невозможно преодолеть

На карте ситуация выглядит парадоксально: Олешки расположены фактически напротив Херсона. Однако несколько километров между оккупированным городом и подконтрольным Украине правым берегом пролегают через один из самых опасных участков фронта.

Военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии Фокусу отмечает, что сегодня нет возможности просто организовать переправу гражданских лиц через Днепр.

"Город полностью блокирован. Даже если говорить о том, что мы своими силами попытались бы провести эвакуацию, это максимальный риск, потому что фактически это уже была бы военная операция", — объясняет он.

Для эвакуации людей на правый берег пришлось бы пересечь Днепр, протоки и острова, которые остаются зоной боевых действий.

"Сейчас там нет никаких путей на правый берег. Это полная изоляция. Постоянно летают российские дроны. Они терроризируют и Херсон, и правобережье. Под ударом оказались бы и военные, проводившие эвакуацию, и сами мирные жители", — говорит Коваленко.

Поэтому, по его словам, люди, оставшиеся в Олешках, фактически находятся в положении заложников.

При этом Украина не может самостоятельно провести масштабную эвакуацию без проведения полноценной военной операции.

Военная операция или международное давление

Теоретически, по словам Коваленко, существует лишь два сценария, которые могли бы радикально изменить ситуацию.

Первое — создание международного механизма, который заставит Россию согласиться на гуманитарную операцию и гарантировать безопасность во время эвакуации гражданского населения.

Второй — силовой сценарий с форсированием Днепра, высадкой украинских подразделений на левом берегу и расширением зоны контроля.

Однако второй вариант Коваленко сейчас считает чрезвычайно сложным и фактически нереалистичным.

"Это форсирование, высадка десанта — очень сложная операция. Условия для нее еще не созданы. Российская группировка на левом берегу пока располагает достаточными силами и средствами, чтобы удерживать его", — говорит обозреватель.

Поэтому на практике остается первый вариант — международное давление и договоренность о гуманитарном коридоре.

Но именно здесь ситуация заходит в тупик: российская сторона не открывает такой коридор, а Украина не может провести массовую эвакуацию в одиночку, не подвергая людей ещё большей опасности.

Коваленко признает, что в отсутствие какого-либо решения прогноз для гражданского населения крайне неблагоприятный.

На вопрос Фокуса о том, может ли ситуация дойти до того, что люди останутся в городе без еды и начнут умирать от голода, он отвечает: "К сожалению, да".

"Сейчас единственный реальный вариант — с помощью международных механизмов добиться проведения гуманитарной операции по эвакуации людей и заставить Россию пойти на это", — говорит Коваленко.

Олешки превратились в ловушку

Таким образом, гуманитарная катастрофа в Олешках всё теснее переплетается с военной ситуацией.

Россия не соглашается на создание стабильного гуманитарного коридора. Украина не может самостоятельно переправить тысячи людей через зону боевых действий. Нахождение гражданских лиц одновременно затрудняет нанесение ударов по российской военной логистике и позициям в районе города.

В результате люди оказались в ловушке: оставаться в Олешках с каждой неделей становится всё опаснее, но и безопасного пути наружу нет.

И если международным посредникам не удастся добиться хотя бы временного режима тишины и организованной эвакуации, вопрос очень быстро может измениться с "как помочь Олешкам" на "сколько людей ещё успеют оттуда спасти".

Напомним, немецкий дизайнер Франк Вильде, который с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживает Украину, опубликовал фотографии оккупированного города, противопоставив их призывам части немецких левых к "миру с Россией". По его словам, требовать от Украины уступок означает фактически оставлять людей на оккупированных территориях один на один с российскими властями.