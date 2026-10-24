Олешки и вся Херсонская область: Лубинец озвучил условия режима тишины для эвакуации людей (видео)

Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях спасательной операции в Олешках. Операция начнётся 27 октября — ВСУ и ВС РФ обязались прекратить любые военные действия. Режим тишины будет действовать в Олешках и по всей Херсонской области, а также в других районах, имеющих отношение к спасательной миссии. Какие этапы спасения жителей Олешек разработали команды Украины, США и РФ?

План спасательной операции в Олешках был разработан совместно тремя командами, причем в переговорах принимала непосредственное личное участие первая леди США Мелания Трамп, рассказал Лубинец в эфире медиа "Апостроф". Кроме того, Москву убеждал Папа Римский Франциск. В итоге подписали соглашение, в котором подробно перечислили все этапы операции. За соблюдением договоренностей будут следить американские СМИ, которые покажут все события в Олешках и другие мероприятия в Херсонской области. Начало режима тишины — в 3 часа 27 октября: ВСУ и ВС РФ одновременно прекратят огонь и будут следить за соблюдением локального перемирия, уточнил чиновник.

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Ситуация в Олешках — Лубинец о спасательной операции, см. 12:51

Лубинец пояснил, что режим тишины будет действовать в Олешках, в Херсонской области и в других прилегающих областях.

"С этого момента обе армии будут прилагать все усилия, чтобы не нарушать режим тишины, не применять абсолютно никакое вооружение на территории всей Херсонской области, а также в тех регионах и областях, через которые будут проходить последующие этапы этой гуманитарной операции", — заявил он.

Эвакуация жителей Олешек будет проходить в несколько этапов.

Первый этап— "публичное представление этой инициативы", которое началось 23 октября.

Второй этап — подготовка и введение режима тишины с утра 27 октября. Тогда же начнётся физическое разминирование дорог, ведущих в Олешки.

"С этого момента обе армии будут прилагать все усилия, чтобы не нарушать режим тишины и не применять абсолютно никакое вооружение", — уточнил чиновник.

Третий этап — доставка гуманитарной помощи в Олешки: речь идет о достаточном количестве продуктов питания, воды, медикаментов и дополнительных материально-технических средств, например, для обеспечения работы больницы. Лубинец добавил, что привезут запасы для граждан, которые все же решат остаться в оккупированном городке.

Четвертый этап — это снятие ограничений на выезд людей из Олешок. По словам Лубинца, в отношении процедуры выезда Украина предложила российским переговорщикам определенные идеи, и они с ними согласились.

"Все это нами проработано, прописано и будет соблюдаться и контролироваться представителями трех стран: Украины, Соединенных Штатов и Российской Федерации. Поэтому я надеюсь и знаю, что с украинской стороны будет точно сделано всё, чтобы спасти гражданских лиц, которые физически остаются в заблокированных Олешках", — сказал омбудсмен.

Украинское командование пока не сообщило, какие регионы на линии фронта затронет перемирие, объявленное для спасения людей в Олешках.

Ситуация в Олешках — линия фронта по состоянию на октябрь 2026 года Фото: Скриншот

Ситуация в Олешках — что известно

Отметим, что вечером 23 октября появилось заявление Белого дома от имени Мелании Трамп, в котором говорилось о гуманитарной катастрофе в Олешках. Указано, что в городе на оккупированной территории проживает до 2 тыс. человек, преимущественно — пожилого возраста, но есть полсотни детей. Город блокирован, и в него не поступают продукты, вода, лекарства, а дороги и поля заминированы. Мелания Трамп объявила о достижении договоренности о режиме тишины: при этом указана дата 29 октября, а не 27, о которой говорил Лубинец. Позже Генштаб ВСУ подтвердил объявление режима тишины в Олешках с 3 часов 27 октября. Об этом же написали в Минобороны РФ.

Между тем информация о катастрофической ситуации в Олешках появилась в сети летом и осенью 2026 года. Волонтеры и общественные активисты сообщили, что последняя партия продуктов прибыла в город в мае. С тех пор населенный пункт блокирован, но ВСУ сбросили с помощью дронов 4 тонны продовольствия.

Напоминаем, что 20 октября состоялись переговоры между Украиной и США по поводу войны с РФ: одна из тем касалась Олешок.