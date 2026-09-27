Гуманитарная катастрофа в Олешках: люди погибли по дороге за продуктами, — СМИ

Ситуация в оккупированном городе Олешки Херсонской области остается критической. Местные жители лишены нормального доступа к продуктам питания, воде и электроэнергии.

Помимо продовольственного кризиса, жители Олешек страдают от заминированных дорог. Об этом пишет оппозиционный белорусский портал NEXTA со ссылкой на видео, опубликованное российским военным Z-военкором Александром Коцем.

Сообщается, что российский пропагандист распространил кадры с телами жителей Олешек, которые якобы погибли на минах, когда шли за продуктами. На момент публикации новости видео, по всей видимости, было удалено с его канала.

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Город без еды и выхода: почему Олешки превратились в ловушку для тысяч людей

Как отмечается в издании, российские военные изымают продукты, которые украинские военные пытаются доставить в Олешки с помощью дронов, а местных жителей задерживают за получение помощи.

Видео дня

По данным Херсонской областной государственной администрации (ОГА), в Олешках остается около 2 тысяч человек, среди них почти 50 детей.

Напомним, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, как ВСУ доставляют в Олешки гуманитарную помощь.

Фокус также сообщал, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о неготовности РФ провести гуманитарную миссию по эвакуации людей из Олешек, несмотря на согласованные списки.