Гуманітарна катастрофа в Олешках: люди загинули по дорозі за продуктами, — ЗМІ

Ситуація в окупованому місті Олешки Херсонської області залишається критичною. Місцеві жителі не мають нормального доступу до їжі, води та електроенергії.

Окрім продовольчої кризи Олешки страждають від замінованих доріг. Про це пише опозиційний білоруський портал NEXTA з посиланням на відео, яке опублікував російський Z-воєнкор Олександр Коц.

Повідомляється, що російський пропагандист поширив кадри з тілами мешканців Олешок, які нібито загинули на мінах, йдучи по продукти. На момент публікації новини відео, схоже, було видалене з його каналу.

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Як зазначають у виданні, російські військові відбирають продукти, які українські військові намагаються доставляти в Олешки за допомогою безпілотників, а місцевих жителів затримують за отримання допомоги.

За даними Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА), в Олешках залишається близько 2 тисяч осіб, серед них майже 50 дітей.

Видео дня

Нагадаємо, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів, як ЗСУ доставляють в Олешки гуманітарну допомогу.

Фокус також повідомляв, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів про неготовність РФ провести гуманітарну місію по евакуації людей з Олешок, попри погоджені списки.