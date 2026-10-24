Олешки та вся Херсонська область: Лубінець озвучив умови режиму тиші для евакуації людей (відео)

Уповноважений Верховної Ради з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповів про деталі рятувальної операції в Олешках. Операція почнеться 27 жовтня — ЗСУ та ЗС РФ взяли зобов'язання припинити будь-які військові дії. Режим тиші діятиме в Олешках та по усій Херсонській області, і також в інших районах, дотичних до рятувальної місії. Які етапи порятунку жителів Олешок розробили команди України, США та РФ?

План рятувальної операції в Олешках спільно створили три команди, при чому у переговорах брала безпосередню особисту участь Перша леді США Меланія Трамп, розповів Лубінець в ефірі медіа "Апостроф". Крім того, Москву переконував Папа Римський Франциск. В підсумку підписали угоду, у якій докладно перелічили усі етапи операції. За дотриманням домовленостей стежитимуть американські медіа, які супроводжуватимуть усі події в Олешках та під час інших заходів на Херсонщині. Початок режиму тиші — о 3 год 27 жовтня: ЗСУ та ЗС РФ одночасно зупинять вогонь та стежитимуть за дотриманням локального перемир'я, уточнив посадовець.

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Ситуація в Олешках — Лубінець про рятувальну операцію див. 12:51

Лубінець пояснив, що режим тиші діятиме в Олешках, у Херсонській області та в інших дотичних областях.

"З цього часу дві армії будуть дотримуватися робити все, щоб не переривати режим тиші, не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області, а також тих регіонів, тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи проведення цієї гуманітарної операції", — заявив він.

Порятунок людей з Олешок відбуватиметься в кілька етапів.

Перший етап — "публічне представлення цієї ініціативи", яке почалось 23 жовтня.

Другий етап — підготовка і запуск режиму тиші від ранку 27 жовтня. Тоді ж почнеться фізичне розмінування шляхів до Олешок.

"З цього часу дві армії будуть дотримуватися робити все, щоб не переривати режим тиші, не використовувати абсолютно будь-яке озброєння", — уточнив посадовець.

Третій етап — доставка гуманітарної допомоги в Олешки: ідеться про достатню кількість їжі, води, медикаментів, додаткових матеріально-технічних засобів, наприклад, для функціонування лікарні. Лубінець додав, що привезуть запаси для громадян, які все ж вирішать залишитись в окупованому містечку.

Четвертий етап — це розблокування виїзду людей з Олешок. Зі слів Лубінця, щодо процедури виїзду Україна запропонувала певні ідеї російським перемовникам і на них погодились.

"Це все нами пропрацьовано, виписано і буде дотримуватись і контролюватись представниками трьох країн: України, Сполучених Штатів і Російської Федерації. Тому я сподіваюсь і знаю, що з українського боку буде точно зроблено все, щоб врятувати цивільних громадян, які фізично залишаються в заблокованих Олешках", — сказав омбудсмен.

Українське командування поки не інформувало, які регіони на лінії боїв зачепить перемир'я для порятунку людей в Олешках.

Ситуація в Олешках — лінія фронту станом на жовтень 2026 року Фото: Скриншот

Ситуація в Олешках — що відомо

Зазначимо, увечері 23 жовтня з'явилась заява Білого дому від імені Меланії Трамп, у якій ішлося про гуманітарну катастрофу в Олешках. Вказано, що у місті на окупованій території проживає до 2 тис. людей, переважно — старшого віку, але є пів сотні дітей. Місто заблоковане і в нього не надходять харчі, вода, ліки, а дороги та поля заміновані. Меланія Трамп оголосила про домовленість про режим тиші: при цьому вказана дата 29 жовтня, а не 27, про яку сказав Лубінець. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив оголошення режиму тиші в Олешках з 3 год 27 жовтня. Про це ж написали в Міноборони РФ.

Тим часом інформація про катастрофічну ситуацію в Олешках з'явилась у мережі влітку та восени 2026 року. Волонтери та громадські активісти повідомили, що остання партія продуктів прибула у місто у травні. З того часу населений пункт заблокований, але ЗСУ скинули дронами 4 тонни харчів.

Нагадуємо, 20 жовтня відбулись переговори між Україною та США щодо війни РФ: одна з тем стосувалась Олешок.