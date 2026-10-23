Операція в Олешках: ЗСУ оголосили режим припинення вогню з 27 жовтня

Українське командування оголосило режим тиші у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Початок припинення вогню — з третьої години ночі 27 жовтня.

Тимчасове припинення вогню в районі міста Олешки потрібне для проведення гуманітарної операції з порятунку людей, повідомили у Генштабі ЗСУ. Наголошується, що перемир'я відбудеться на локальному відтинку фронту. Мета зупинки вогню — проведення рятувальної операції, щоб допомогти мешканцям окупованого росіянами міста.

"Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", — ідеться у дописі українського командування.

Операція в Олегшках — Генштаб ЗСУ про перемир'я з 27 жовтня Фото: Скриншот

Фокус писав про ситуацію в Олешках — місті на березі Дніпра на окупованій частині Херсонської області. Громадські активісти повідомили, що в Олешках відбулась гуманітарна катастрофа: дороги та поля заміновані, люди не мають продуктів, води, ліків, не можуть евакуюватись.

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Операція в Олешках — що відомо

Вдень 23 жовтня на порталі Білого дому з'явилась інформація про проведення гуманітарної операції з порятунку жителів міста Олешки Херсонської області. Наголошується, що у районі населеного пункту оголошується локальний режим припинення вогню, який почнеться 29 жовтня 2026 року. У повідомленні наведені слова Першої леді США Меланії Трамп, яка назвала ситуацію катастрофічною, оскільки жителі містечка не мають доступу до харчів, води, ліків. У населеному пункті перебуває до 2000 тисяч людей, більшість — старшого віку, також є близько 50 дітей. Меланія також написала, що в Олешки мають прибути "невійськові лідери" України та РФ, відвідати людей та визначити, яка допомога їм потрібна. Перша леді США, своєю чергою, надасть медійний супровід для стеження за ситуацією та для документування.

"Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспортування до бажаного місця призначення. Я очікую, що деякі захочуть поїхати до Росії, а деякі — до України", — ідеться у повідомленні на порталі Білого дому.

О 19 год 23 жовтня з'явилась заява начальника штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який повідомив про режим тиші в Олешках з 4 год (за Москвою) 27 жовтня. Тоді ж уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, у якому розповів про початок рятувальної операції в Олешках. Зі слів Лубінця, операція в Олешках "буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації". Згодом він уточнив, що підписані відповідні угоди й серед запланованих заходів — "підготовка до режиму тиші, розмінування шляхів, доставка гуманітарної допомоги та розблокування виїзду".

Нагадуємо, 20-21 жовтня відбулись переговори щодо України за участю спецпредставника США Стіва Віткоффа: серед іншого, згадували й про Олешки.