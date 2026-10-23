РФ оголосила "режим тиші" в Олешках з 27 жовтня: що заявив Герасимов і Лубінець

Російські війська оголосили про тимчасове припинення вогню на Херсонському напрямку для гуманітарних заходів у районі Олешок.

Спеціальний режим починає діяти з 4:00 за московським часом 27 жовтня, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Тимчасова пауза у бойових діях вводиться задля проведення гуманітарної операції на території окупованого населеного пункту.

Ситуація в Олешках — Герасимов про "режим тиші" з 27 жовтня Фото: Скриншот

Уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець заявив, що починається гуманітарна місія з порятунку жителів Олешок, яку проводять завдяки посередництву Першої леді США Меланій Трамп.

Посадовець повідомив, що відбулись переговори між ним та російською представницею Яна Лантратова, та оголосив три пункти угоди щодо Олешок:

забезпечується режим тиші;

доставлять гуманітарний вантаж в Олешки;

забезпечать вільне пересування цивільного населення з Олешок.

Видео дня

"Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції і станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все, щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", — сказав Лубінець.

Олешки — населений пункт у Херсонській області, у якому до війни РФ проти України прожило близько 24 тис. людей. У перші дні вторгнення місто потрапило в окупацію, а після підриву Каховської ГЕС його затопила вода Каховського водосховища. На протилежному березі Дніпра навпроти Олешок — Херсон, який деокупували восени 2022 року і який з того часу потерпає від ударів дронів, КАБів та ракет РФ.

Ситуація в Олешках — де розташоване місто, в якому оголосили перемир'я Фото: Скриншот

Генштаб ЗСУ поки не публікував заяв щодо припинення вогню в Олешках. Також не ясно, початок 27 жовтня (як заявив Герасимов) чи 29 жовтня (як заявили у Білому домі). Немає інформації про умови тимчасового перемир'я та коли воно закінчиться.

Ситуація в Олешках — що відомо

У жовтні громадські активісти повідомили про складну ситуацію в Олешках. У селі проживає близько 1200-2000 українців, які не можуть вибратись через заміновані дороги та поля. У людей не вистачає продуктів та води, немає електропостачання, зв'язку, ліків. Востаннє сюди привозили харчі у травні 2026 року: люди почали голодувати та почали їсти траву.

Тим часом глава Херсоньської ОВА Олег Прокудін заявив, що Сили оборони кілька разів здійснювали гуманітарні місії та скидали харчі та воду в Олешках. В цілому доправили близько 4 т продовольства: при цьому російські військові збивали дрони з гуманітарними вантажами та відбирали їжу в людей.

Фокус зібрав інформацію про події в Олешках і про те, які є можливості з порятунку людей. Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що протягом восьми місяців Україна намагалась створити гуманітарний коридор для порятунку людей. При цьому російська окупаційна влада ігнорувала усі запити та продовжили блокування села.

Вдень 23 жовтня Білий дім оголосив про домовленості з РФ щодо Олешок. Вказано, що режим припинення вогню біля населеного пункту почнеться 29 жовтня 2026 року: немає інформації, коли локальне гуманітарне перемир’я скасують.

Нагадуємо, Фокус писав про переговори щодо України та про енергетичне перемир’я, яке відкинули у РФ.