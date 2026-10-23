Россия объявила "режим тишины" в Олешках с 27 октября: что заявил Герасимов и Лубинец

Российские войска объявили о временном прекращении огня на Херсонском направлении для проведения гуманитарных мероприятий в районе Олешек.

Специальный режим вступает в силу с 4:00 по московскому времени 27 октября, сообщается в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". Временная пауза в боевых действиях вводится для проведения гуманитарной операции на территории оккупированного населенного пункта.

Ситуация в Олешках — Герасимов о "режиме тишины" з 27 октября Фото: Скриншот

Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что начинается гуманитарная миссия по спасению жителей Олешек, которая проводится благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

Чиновник сообщил о переговорах между ним и российской представительницей Яной Лантратовой, и озвучил три пункта соглашения по Олешкам:

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обеспечивается режим тишины;

доставят гуманитарный груз в Олешки;

обеспечат свободное передвижение гражданского населения из Олешек.

"Операция будет проходить постепенно, она максимально сложна в реализации. Поэтому я буду информировать украинское общество, буду показывать результаты проведения этой операции, и на сегодняшний день украинская сторона сделала и делает все, чтобы спасти граждан, находящихся в Олешках", — сказал Лубинец.

Олешки — населенный пункт в Херсонской области, в котором до войны РФ против Украины проживало около 24 тыс. человек. В первые дни вторжения город оказался под оккупацией, а после подрыва Каховской ГЭС его затопила вода Каховского водохранилища. На противоположном берегу Днепра, напротив Олешек, находится Херсон, который был деоккупирован осенью 2022 года и с тех пор подвергается ударам дронов, КАБов и ракет РФ.

Ситуация в Олешках — где находится город, в котором объявили перемирие Фото: Скриншот

Генеральный штаб ВСУ пока не публиковал заявлений о прекращении огня в Олешках. Также неясно, начнется ли оно 27 октября (как заявил Герасимов) или 29 октября (как заявили в Белом доме). Нет информации об условиях временного перемирия и о том, когда оно закончится.

Ситуация в Олешках — что известно

В октябре общественные активисты сообщили о сложной ситуации в Олешках. В селе проживает около 1200-2000 украинцев, которые не могут выбраться из-за заминированных дорог и полей. У людей не хватает продуктов и воды, нет электроснабжения, связи, лекарств. Последний раз сюда привозили продукты в мае 2026 года: люди начали голодать и стали есть траву.

Между тем глава Херсонской областной государственной администрации Олег Прокудин заявил, что Силы обороны несколько раз проводили гуманитарные миссии и сбрасывали продовольствие и воду в Олешках. В целом было доставлено около 4 т продовольствия: при этом российские военные сбивали дроны с гуманитарными грузами и отбирали еду у людей.

Фокус собрал информацию о событиях в Олешках и о том, какие существуют возможности для спасения людей. Заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников рассказал, что в течение восьми месяцев Украина пыталась создать гуманитарный коридор для спасения людей. При этом российские оккупационные власти игнорировали все запросы и продолжали блокировать село.

Днем 23 октября Белый дом объявил о достижении договоренности с РФ по Олешко. Указано, что режим прекращения огня в районе населенного пункта вступит в силу 29 октября 2026 года: информации о том, когда локальное гуманитарное перемирие будет отменено, нет.

Напоминаем, что Фокус писал о переговорах по Украине и об энергетическом перемирии, которое было отвергнуто в РФ.