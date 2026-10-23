Россия объявила "режим тишины" в Олешках с 27 октября: что заявил Герасимов и Лубинец
Российские войска объявили о временном прекращении огня на Херсонском направлении для проведения гуманитарных мероприятий в районе Олешек.
Специальный режим вступает в силу с 4:00 по московскому времени 27 октября, сообщается в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". Временная пауза в боевых действиях вводится для проведения гуманитарной операции на территории оккупированного населенного пункта.
Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что начинается гуманитарная миссия по спасению жителей Олешек, которая проводится благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.
Чиновник сообщил о переговорах между ним и российской представительницей Яной Лантратовой, и озвучил три пункта соглашения по Олешкам:
- обеспечивается режим тишины;
- доставят гуманитарный груз в Олешки;
- обеспечат свободное передвижение гражданского населения из Олешек.
"Операция будет проходить постепенно, она максимально сложна в реализации. Поэтому я буду информировать украинское общество, буду показывать результаты проведения этой операции, и на сегодняшний день украинская сторона сделала и делает все, чтобы спасти граждан, находящихся в Олешках", — сказал Лубинец.
Олешки — населенный пункт в Херсонской области, в котором до войны РФ против Украины проживало около 24 тыс. человек. В первые дни вторжения город оказался под оккупацией, а после подрыва Каховской ГЭС его затопила вода Каховского водохранилища. На противоположном берегу Днепра, напротив Олешек, находится Херсон, который был деоккупирован осенью 2022 года и с тех пор подвергается ударам дронов, КАБов и ракет РФ.
Генеральный штаб ВСУ пока не публиковал заявлений о прекращении огня в Олешках. Также неясно, начнется ли оно 27 октября (как заявил Герасимов) или 29 октября (как заявили в Белом доме). Нет информации об условиях временного перемирия и о том, когда оно закончится.
Ситуация в Олешках — что известно
В октябре общественные активисты сообщили о сложной ситуации в Олешках. В селе проживает около 1200-2000 украинцев, которые не могут выбраться из-за заминированных дорог и полей. У людей не хватает продуктов и воды, нет электроснабжения, связи, лекарств. Последний раз сюда привозили продукты в мае 2026 года: люди начали голодать и стали есть траву.
Между тем глава Херсонской областной государственной администрации Олег Прокудин заявил, что Силы обороны несколько раз проводили гуманитарные миссии и сбрасывали продовольствие и воду в Олешках. В целом было доставлено около 4 т продовольствия: при этом российские военные сбивали дроны с гуманитарными грузами и отбирали еду у людей.
Фокус собрал информацию о событиях в Олешках и о том, какие существуют возможности для спасения людей. Заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников рассказал, что в течение восьми месяцев Украина пыталась создать гуманитарный коридор для спасения людей. При этом российские оккупационные власти игнорировали все запросы и продолжали блокировать село.
Днем 23 октября Белый дом объявил о достижении договоренности с РФ по Олешко. Указано, что режим прекращения огня в районе населенного пункта вступит в силу 29 октября 2026 года: информации о том, когда локальное гуманитарное перемирие будет отменено, нет.
Напоминаем, что Фокус писал о переговорах по Украине и об энергетическом перемирии, которое было отвергнуто в РФ.