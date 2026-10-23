Украину подталкивают к уступкам: Трамп готовит Зеленскому опасный сценарий, — The Economist

Журналисты The Economist раскрыли подробности нового мирного плана США по прекращению войны в Украине. Документ предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России.

Об этом говорится в материале издания The Economist.

Украинские дроны потеряли связь со Starlink

На прошлой неделе украинские дроны столкнулись с ограничениями спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска. Во время одного вылета подразделение потеряло дроны общей стоимостью около 1 млн долларов (примерно 43 млн грн) после введения ограничений для аппаратов, двигавшихся со скоростью более 160 км/ч.

По состоянию на 22 октября украинские командиры сообщали, что связь восстановилась без ограничений скорости. Ни один представитель администрации Дональда Трампа не взял на себя ответственность за первоначальное решение. По имеющимся данным, Маск мог стремиться наказать Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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США оказывают давление на Украину в вопросе энергетического перемирия

Как пишет The Economist, 9 октября Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Впоследствии американская сторона начала требовать энергетического перемирия, которое предусматривало прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, но не прекращение российских атак на украинские электростанции.

В то же время сообщения об ограничении обмена разведданными между США и Украиной оказались ложными. Отсутствие предупреждений от американских спутников о российских баллистических ракетах могло объясняться российскими помехами и плохой погодой.

Что предусматривает новый мирный план

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф посетил Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным. По данным издания, новые мирные предложения предусматривают создание демилитаризованной зоны на Донбассе, ослабление санкций против России и возобновление деловых отношений с США.

Украине же предлагают инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО. Среди возможных уступок Москве также называют возобновление поставок российского газа в Европу и возобновление работы газопровода "Северный поток".

The Economist отмечает, что США не могут самостоятельно принимать такие решения от имени Европы, а возобновление поставок газа противоречило бы законодательству ЕС. Украинские переговорщики также опасаются, что Вашингтон будет заключать выгодные для себя соглашения с Россией ещё до окончания войны.

Зеленский ищет поддержки в Вашингтоне

19 октября Владимир Зеленский провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио. По оценке издания, активизация его участия в украинском вопросе может свидетельствовать о попытке сторонников более жесткой политики в отношении России усилить свое влияние в администрации Трампа.

Однако The Economist считает, что напряженность между Вашингтоном и Киевом уже усилилась. Издание также предполагает, что Россия может затягивать мирные переговоры, одновременно добиваясь ослабления санкций.

Отметим, что Фокус писал о встрече спецпредставителя США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге, посвящённой переговорам по Украине. Перед беседой Виткофф назвал главу Кремля "гуманным человеком" в связи с освобождением 70-летнего американца, который был взят в плен во время оккупации Изюма. Переговоры длились три часа, а Виткофф и Джаред Кушнер назвали их "позитивными и конструктивными".

Возвращаясь в США, Виткофф сделал остановку в Осло, где в течение часа беседовал с премьер-министром Норвегии. После этого он заявил, что Москва якобы согласилась на трехстороннюю встречу на высшем уровне. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к таким переговорам.

Кроме того, российские СМИ опубликовали анализ позиции Кремля, в котором выявили противоречия между отказом Путина от энергетического перемирия и его предыдущими заявлениями.