Україну штовхають до поступок: Трамп готує Зеленському небезпечний сценарій, — The Economist

Журналісти The Economist розкрили деталі нового мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Документ передбачає відмову України від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії.

Про це йдеться у матеріалі видання The Economist.

Українські дрони втратили зв’язок зі Starlink

Минулого тижня українські дрони зіткнулися з обмеженнями супутникового зв’язку Starlink, який належить компанії Ілона Маска. Під час одного вильоту підрозділ втратив дрони загальною вартістю близько 1 млн доларів (приблизно 43 млн грн) після запровадження обмежень для апаратів, які рухалися швидше за 160 км/год.

Станом на 22 жовтня українські командири повідомляли, що зв’язок відновився без обмежень швидкості. Жоден представник адміністрації Дональда Трампа не взяв на себе відповідальність за початкове рішення. За повідомленнями, Маск міг прагнути покарати Україну за удари по російських нафтопереробних заводах.

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США тиснуть на Україну щодо енергетичного перемир’я

Як пише The Economist, 9 жовтня Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизельного пального. Згодом американська сторона почала вимагати енергетичного перемир’я, яке передбачало припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, але не зупинку російських атак на українські електростанції.

Водночас повідомлення про обмеження обміну розвідданими між США та Україною були оманливими. Відсутність попереджень американських супутників про російські балістичні ракети могла пояснюватися російськими перешкодами та поганою погодою.

Що передбачає новий мирний план

21 жовтня спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з Володимиром Путіним. За даними видання, нові мирні пропозиції передбачають створення демілітаризованої зони на Донбасі, послаблення санкцій проти Росії та відновлення ділових відносин із США.

Україні натомість пропонують інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО. Серед можливих поступок Москві також називають відновлення постачання російського газу до Європи та перезапуск газопроводу "Північний потік".

The Economist зазначає, що США не можуть самостійно ухвалювати такі рішення від імені Європи, а відновлення газових поставок суперечило б законодавству ЄС. Українські переговорники також побоюються, що Вашингтон укладатиме вигідні для себе угоди з Росією ще до завершення війни.

Зеленський шукає підтримки у Вашингтоні

19 жовтня Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. За оцінкою видання, активізація його участі в українському питанні може свідчити про спробу прихильників жорсткішої політики щодо Росії посилити вплив в адміністрації Трампа.

Однак The Economist вважає, що напруження між Вашингтоном і Києвом уже зросло. Видання також припускає, що Росія може затягувати мирні переговори, водночас домагаючись послаблення санкцій.

Зазначимо, Фокус писав про зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 21 жовтня у Санкт-Петербурзі, присвячену переговорам щодо України. Перед розмовою Віткофф назвав очільника Кремля "гуманною людиною" через звільнення 70-річного американця, якого захопили в полон під час окупації Ізюму. Переговори тривали три години, а Віткофф і Джаред Кушнер назвали їх "позитивними та конструктивними".

Повертаючись до США, Віткофф зробив зупинку в Осло, де протягом години спілкувався з прем’єр-міністром Норвегії. Після цього він заявив, що Москва нібито погодилася на тристоронню зустріч на найвищому рівні. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до таких переговорів.

Також російські ЗМІ опублікували аналіз позиції Кремля, у якому виявили суперечності між відмовою Путіна від енергетичного перемир’я та його попередніми заявами.