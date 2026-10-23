Операция в Олешках: ВСУ объявили режим прекращения огня с 27 октября

Украинское командование объявило режим тишины в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Прекращение огня вступает в силу с третьего часа ночи 27 октября.

Временное прекращение огня в районе города Олешки необходимо для проведения гуманитарной операции по спасению людей, сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что перемирие будет действовать на локальном участке фронта. Цель прекращения огня — проведение спасательной операции, чтобы помочь жителям оккупированного россиянами города.

"Силы обороны Украины делают всё возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан", — говорится в сообщении украинского командования.

Операция в Олегшках — Генштаб ВСУ о перемирии с 27 октября Фото: Скриншот

Фокус писал о ситуации в Олешках — городе на берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области. Общественные активисты сообщили, что в Олешках произошла гуманитарная катастрофа: дороги и поля заминированы, у людей нет продуктов, воды, лекарств, они не могут эвакуироваться.

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Операция в Олешках — что известно

Днём 23 октября на портале Белого дома появилась информация о проведении гуманитарной операции по спасению жителей города Олешки Херсонской области. Отмечается, что в районе населенного пункта объявляется локальный режим прекращения огня, который должен начаться 29 октября 2026 года. В сообщении приводятся слова первой леди США Мелании Трамп, которая назвала ситуацию катастрофической, поскольку жители городка не имеют доступа к продуктам питания, воде и лекарствам. В населенном пункте находится до 2000 тысяч человек, большинство из которых — пожилые люди, также там около 50 детей. Мелания также написала, что в Олешки должны приехать "невоенные лидеры" Украины и РФ, чтобы посетить дома и определить, какая помощь нужна людям. Первая леди США, в свою очередь, обеспечит медийное сопровождение, чтобы следить за ситуацией и все документировать.

"Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и будут доставлены в желаемое место назначения. Я ожидаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые — в Украину", — говорится в сообщении на портале Белого дома.

23 октября в 19:00 появилось заявление начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который сообщил о режиме тишины в Олешках с 4:00 (по московскому времени) 27 октября. Тогда же уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео, в котором рассказал о начале спасательной операции в Олешках. По словам Лубинца, операция в Олешках "будет проходить постепенно, она максимально сложна для реализации". Позже он уточнил, что подписаны соответствующие соглашения и среди запланированных мер — "подготовка к режиму тишины, разминирование дорог, доставка гуманитарной помощи и разблокирование выезда".

Напоминаем, что 20-21 октября состоялись переговоры по Украине с участием специального представителя США Стива Уиткоффа: в частности, речь шла и об Олешке.