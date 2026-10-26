Гуманітарна операція в Олешках: у Генштабі ЗСУ зробили заяву

27 жовтня о третій годині ночі за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню в певному районі для проведення гуманітарної операції у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Режим тиші встановлюється виключно для проведення гуманітарної операції, уточнили в Генеральному штабі ЗСУ. У цей період буде здійснюватися доставка допомоги мешканцям, які залишаються в місті, окупованому російською армією, та підготовка до евакуації цивільного населення з Олешок.

У Генштабі закликали всіх у цей період бути особливо обережними щодо інформації.

"Користуйтеся офіційними джерелами інформації. Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки про маршрути, час і місце пересування людей та гуманітарних конвоїв", — заявили у відомстві.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що Сили оборони України роблять усе можливе, щоб допомогти мешканцям Олешок, і забезпечать виконання відповідних рішень щодо забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян.

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Операція в Олешках — що відомо

Україна узгоджувала умови евакуації мирних жителів із району Олешок ще в травні.

Втім, російська сторона тривалий час не підтверджувала свою готовність провести гуманітарну місію.

Люди були змушені виживати без їжі, електрики та води, а українські військові доставляли до міста продукти за допомогою безпілотників. Водночас окупанти затримували мешканців Олешок за отримання гуманітарних посилок і жорстоко знущалися з людей.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, вимагаючи гуманітарного перемир’я, постачання продовольства та медикаментів, а також безпечної евакуації людей, які опинилися в пастці російської окупації.

Вдень 23 жовтня на порталі Білого дому з’явилася інформація про проведення гуманітарної операції з порятунку мешканців міста Олешки Херсонської області.

У районі населеного пункту оголошується локальний режим припинення вогню, який має розпочатися 29 жовтня 2026 року. У повідомленні наводяться слова першої леді США Меланії Трамп, яка назвала ситуацію катастрофічною, оскільки мешканці містечка не мають доступу до продуктів харчування, води та ліків.

У населеному пункті проживає до 2000 тисяч осіб, більшість із яких — люди похилого віку, а також там є близько 50 дітей.

Меланія також написала, що до Олешок мають приїхати "невійськові лідери" України та Росії, щоб відвідати будинки та визначити, яка допомога потрібна людям. Перша леді США, у свою чергу, забезпечить медійний супровід, щоб стежити за ситуацією та все документувати.

"Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та будуть доставлені до бажаного місця призначення. Я очікую, що дехто захоче виїхати до Росії, а дехто — до України", — йдеться у повідомленні на порталі Білого дому.

23 жовтня о 19:00 з’явилася заява начальника штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який повідомив про режим тиші в Олешках з 4:00 (за московським часом) 27 жовтня.

Тоді ж уповноважений Верховної Ради з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, в якому розповів про початок рятувальної операції в Олешках.

За словами Лубінця, операція в Олешках "проходитиме поступово, її реалізація є максимально складною". Пізніше він уточнив, що підписано відповідні угоди, а серед запланованих заходів — "підготовка до режиму тиші, розмінування доріг, доставка гуманітарної допомоги та розблокування виїзду".

Режим тиші діятиме не лише в Олешках та по всій Херсонській області, а й в інших районах, що межують із зоною евакуації.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав повідомляти про людей, які потребують допомоги.