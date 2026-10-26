Гуманитарная операция в Олешках: в Генштабе ВСУ сделали заявление

27 октября с трех часов ночи по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Режим тишины устанавливается исключительно для гуманитарной операции, уточнили в Генеральном штабе ВСУ. В этот период будут осуществляться доставка помощи жителям, которые остаются в оккупированном российской армией городе, и подготовка для эвакуации гражданского населения из Олешек.

В Генштабе призвали всех быть в этот период особенно осторожными в отношении информации.

"Используйте официальные источники информации. Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн", — заявили в ведомстве.

В ГШ ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и обеспечат выполнение соответствующих решений по обеспечению безопасности и спасению наших сограждан.

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Операция в Олешках — что известно

Украина согласовывала условия эвакуации мирных жителей из района Олешек еще в мае.

Впрочем, российская сторона долгое время не подтверждала свою готовность провести гуманитарную миссию.

Люди были вынуждены выживать без еды, электричества и воды, и украинские военные доставляли в город продукты с помощью беспилотников. В то же время оккупанты задерживали жителей Олешек за получение гуманитарных посылок и жестоко издевались над людьми.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, требуя гуманитарного перемирия, доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации людей, оказавшихся в ловушке российской оккупации.

Днем 23 октября на портале Белого дома появилась информация о проведении гуманитарной операции по спасению жителей города Олешки Херсонской области.

В районе населенного пункта объявляется локальный режим прекращения огня, который должен начаться 29 октября 2026 года. В сообщении приводятся слова первой леди США Мелании Трамп, которая назвала ситуацию катастрофической, поскольку жители городка не имеют доступа к продуктам питания, воде и лекарствам.

В населенном пункте находится до 2000 тысяч человек, большинство из которых — пожилые люди, также там около 50 детей.

Мелания также написала, что в Олешки должны приехать "невоенные лидеры" Украины и РФ, чтобы посетить дома и определить, какая помощь нужна людям. Первая леди США, в свою очередь, обеспечит медийное сопровождение, чтобы следить за ситуацией и все документировать.

"Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и будут доставлены в желаемое место назначения. Я ожидаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые — в Украину", — говорится в сообщении на портале Белого дома.

23 октября в 19:00 появилось заявление начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который сообщил о режиме тишины в Олешках с 4:00 (по московскому времени) 27 октября.

Тогда же уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео, в котором рассказал о начале спасательной операции в Олешках.

По словам Лубинца, операция в Олешках "будет проходить постепенно, она максимально сложна для реализации". Позже он уточнил, что подписаны соответствующие соглашения и среди запланированных мер — "подготовка к режиму тишины, разминирование дорог, доставка гуманитарной помощи и разблокирование выезда".

Режим тишины будет действовать не только в Олешках и по всей Херсонской области, но и в других районах, прилегающих к эвакуационной миссии.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи.