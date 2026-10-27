"Стороны соблюдают договоренности": в Олешках вступил в силу режим прекращения огня

В ночь на 27 октября, в три часа по киевскому времени и в четыре часа по московскому, вступил в силу режим прекращения огня в районе оккупированного города Олешки Херсонской области.

Режим тишины введён для проведения гуманитарной миссии. О начале миссии сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, заявив, что стороны соблюдают достигнутые договоренности.

"Сегодня в 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому времени на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня", — сообщил Лубинец.

По его словам, в настоящее время украинская и российская стороны соблюдают договоренности о прекращении огня на этом направлении. Лубинец напомнил, что ранее украинской стороне удалось достичь соглашения по Олешкам с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

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"Я буду и впредь информировать общественность о новостях, уделяя первоочередное внимание безопасности гражданского населения в Олешках и выполнению достигнутых договоренностей", — пообещал омбудсмен.

Российская сторона также объявила о введении режима тишины в районе Олешек. Об этом писали российские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

"Вооружённые силы РФ ввели с 04:00 по московскому времени режим тишины на Херсонском направлении в связи с подготовкой к гуманитарной операции в Олешках, сообщили в Минобороны", — сообщают российские СМИ.

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