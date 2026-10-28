Не тільки Олешки: Меланія Трамп координуватиме нову гуманітарну операцію на Херсонщині, — ЗМІ

Угода, яку 23 жовтня підписали в Білорусі уповноважені з прав людини України та Росії, не обмежується одноразовою місією в Олешках. Документ передбачає продовження гуманітарних операцій у регіоні, а координувати їх має перша леді США Меланія Трамп.

Домовленість щодо Олешок виявилася не одноразовою, адже підписані документи передбачають і продовження гуманітарних операцій на Херсонщині, координувати які має перша леді США Меланія Трамп. Про це повідомляє Fox News Digital, яке отримало сторінки з підписами угоди.

Документ 23 жовтня підписали російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова та її український колега Дмитро Лубінець. Самі представники двох країн для цього зустрілися в Білорусі.

Угода описує детальний план операції: доставку до окупованих Олешок їжі, чистої води, медикаментів і лікарів, а також безпечний коридор для мешканців, які хочуть виїхати.

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За словами старшого радника Меланії Трамп Марка Бекмана, вона кілька тижнів вела перемовини між українськими та російськими посадовцями й зрештою здобула довіру обох урядів, щоб виступити їхнім "виключним посередником".

Угоду про подальшу допомогу Херсонщині підписали 23 жовтня в Білорусі

Послідовність була такою: спершу її команда звернулася до Києва з питанням, чи погодиться Україна надати їй цей статус у взаєминах із Москвою. Київ, за словами Бекмана, відповів офіційним листом, після чого команда вийшла на російську сторону, і Володимир Путін надіслав листа, яким надав їй ту саму роль.

"Відносини першої леді і з Росією, і з Україною були тривалий час ґрунтовними. Там багато довіри, і там було багато успіху", – сказав Бекман Fox News Digital.

Про становище в Олешках перша леді дізналася у вересні, під час тижня Генеральної Асамблеї ООН: кризу в місті підняли на заході Fostering the Future Together, який вона проводила. На той момент вона вже посприяла поверненню 34 українських і російських дітей до родин у межах шести окремих ініціатив.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

Олешки розташовані на протилежному від Херсона березі Дніпра. До 2022 року тут мешкало близько 24 тисяч людей; Росія захопила місто на початку повномасштабного вторгнення, і за роки окупації та боїв населення скоротилося приблизно до двох тисяч, переважно літніх.

Місто стоїть просто на лінії фронту: російські війська використовують його як базу для ударів через річку по Херсону, а українські сили б'ють по російських позиціях у місті та навколо нього. Дороги заміновані, їжі й ліків бракує, базові послуги майже не працюють.

Для Києва така операція означає складний компроміс, зазначає Fox News Digital – у місті залишаються українці, які потребують допомоги, однак припинення вогню водночас тимчасово знімає військовий тиск на російські підрозділи, що діють у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що жителі Олешок зможуть самі обрати, виїжджати їм в Україну чи до Росії, а ті, хто вирішить залишитися, отримають допомогу на місці. Лубінець розповів, що після розмінування дороги в місті працюватимуть представники України, США та Росії.

Також повідомлялося, що режим припинення вогню в районі Олешок стартував у ніч на 27 жовтня – о третій годині за київським часом. Тишу запровадили