"Все аспекты согласованы": Мелания Трамп прокомментировала эвакуацию в Олешках

Первая леди США Мелания Трамп, координирующая гуманитарную миссию в Олешках, назвала количество людей, которые будут эвакуированы.

Оккупированный Россией город решили покинуть более 750 человек, сообщила она в Х.

В составе колонны, которая будет вывозить людей, — 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

"Все аспекты работы колонны, включая обеспечение безопасного проезда в Олешки и обратно, были согласованы между российским и украинским руководством", — говорится в сообщении.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, миссия проходит без эксцессов. В город привезли гуманитарную помощь, которую распределят среди тех, кто решил остаться, а людям, решившим эвакуироваться, предоставляют автобусы: отдельно для тех, кто хочет выехать в Россию, и отдельно для тех, кто выбрал вернуться в Украину.

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"Эта миссия стала возможной благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп. Спасибо ей. Благодарю и Силы обороны Украины за неукоснительное соблюдение режима тишины", — написал Лубинец.

Буквально вчера "Украинская правда" опубликовала информацию о том, что с украинской стороны работу с россиянами и партнерами координировал Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца, а непубличные коммуникации с Белым домом и российскими структурами вел член переговорной группы и лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Имя последнего в заявлении миссис Трамп не упоминалось, однако, как утверждают журналисты, выйти на публику с коммуникацией по Олешкам ее якобы уговорил именно Арахамия.

Мелания Трамп, вдохновившись первым успехом, уже заявила о желании продолжить координировать и другие гуманитарные миссии в Херсонской области.

Напомним, по какому маршруту жители Олешек будут возвращаться в Украину.

Также сообщалось, как ВС РФ используют режим тишины в Олешках и что они задумали.