В Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная операция, за ходом которой следит весь мир. Но ей предшествовала длительная подготовка, которая могла сорваться в любой момент.

О гуманитарной катастрофе в оккупированном городе на международном уровне заговорили еще в середине сентября 2026 года, пишет "Украинская правда" в материале "Все боятся, но делают: как локальное перемирие в Олешках стало тестом для большого соглашения".

19 сентября Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV, Всемирному совету церквей и другим влиятельным религиозным объединениям с просьбой вмешаться в ситуацию.

Перед этим, 16 сентября, понтифик позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину с предложением о временном прекращении огня и доставки жителям города еды, лекарств и, при необходимости, эвакуации желающих.

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Три дня спустя те же вопросы Лев XIV обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

20 сентября вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к происходящему в Олешках.

Однако переломным моментом и толчком для позитивного решения вопроса стало вмешательство в ситуацию первой леди США Мелании Трамп, которая, по заявлениям Белого дома, помогла достичь договоренности между Украиной и Россией о локальном прекращении огня в Олешках.

По информации УП, с украинской стороны работу с россиянами и партнерами координировал Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца, а непубличные коммуникации с Белым домом и российскими структурами вел член переговорной группы и лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Имя последнего в заявлении миссис Трамп не упоминалось, однако, как утверждают журналисты, выйти на публику с коммуникацией по Олешкам ее якобы уговорил именно Арахамия.

"Россияне в очередной раз начали съезжать от договоренностей. И наши через Давида договорились с Вашингтоном, чтобы Мелания вышла с заявлением и так отрезала россиянам возможность спрыгнуть", — рассказал изданию источник в украинских дипломатических кругах.

Арахамия на момент написания материала информацию, изложенную "Украинской правдой" не комментировал. Однако у себя в соцсетях 23 октября он искренне благодарил Папу Римского и Меланию Трамп за то, что удалось добиться проведения этой миссии.

27 октября политик отчитался о начале гуманитарной операции в рамках инициативы Мелании Трамп по разблокировке Олешек.

Договоренность по Олешкам оказалась не разовой, ведь подписанные документы предусматривают и продолжение гуманитарных операций в Херсонской области, координацию которых должна осуществлять первая леди США Мелания Трамп.

Документ 23 октября подписали российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Сами представители двух стран для этого встретились в Беларуси.

Напомним, военные предупреждают, как россияне могут использовать режим тишины в Олешках.

Также сообщалось, что Дмитрий Лубинец сначала приехал в Беларусь, а оттуда улетел в Россию, где из Анапы отправится в оккупированные Олешки. Чтобы следить за ходом операции.