"Вот почему я делаю это": Дмитрий Лубинец вылетел в Россию (видео)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец днем 29 октября вылетел в Россию из аэропорта в белорусском Гомеле.

Кадры, на которых он направляется к самолету, Лубинец опубликовал у себя в соцсетях.

"Для меня нет ничего важнее человеческой жизни. Вот почему я делаю то, что делаю. Моя цель — помочь жителям Олешек и спасти как можно больше людей", — написал омбудсмен.

По информации гомельских журналистов, это — часть гуманитарной миссии, связанная с ситуацией в Олешках Херсонской области.

"Беларусь присоединилась к выполнению ранее достигнутых договоренностей и предоставляет необходимое содействие российской и украинской сторонам", — заявили журналисты, назвав РБ "отправной точкой этой гуманитарной операции".

Утром Лубинец сообщал, что вместе с украинской делегацией выехал в Олешки:

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"Впереди — доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, и работа по обеспечению возможности безопасного выезда людей. Эта работа проходит в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, при содействии и координации Первой леди США Мелании Трамп".

После приезда в Гомель, он вылетел в РФ. Самолет с ним приземлится в Анапе, откуда он отправится непосредственно в оккупированный украинский город.

Когда в сети появилось видео с кадрами, где Лубинец отправляется в Россию, многие начали его критиковать. Чтобы пресечь все домыслы, омбудсмен ответил:

"Я еду туда, чтобы лично находиться и видеть, что происходит. Информировать вас о ходе миссии. Прошу доверять официальным источникам и не делать выводы из непроверенных сообщений. Ибо вы даже не представляете, насколько сложны были эти переговоры. И как долго они продолжались, чтобы я был здесь, где я сейчас есть. Но мы преодолели всего полпути к задуманному: поэтому прошу — давайте оставим все вопросы до того, как я вернусь домой".

В Олешках продолжается разминирование маршрута, по которому затем прибудет гуманитарная помощь и будет открыт коридор для эвакуации желающих.

Первая леди США Мелания Трамп продолжила освещение операции в Олешках и написала в соцсетях, что в РФ прибыли четыре журналиста республиканского СМИ Newsmax для документирования процесса.

Ранее Лубинец рассказал о спасательной операции в Олешках, которая будет состоять из четырех этапов.

Кроме того, 28 октября стало известно, куда отправят жителей Олешек, желающих вернуться в Украину.

Также сообщалось, что в первый день режима тишины в Херсоне погиб пресс-офицер бригады морпехов "Борисфен" Владимир Обертас. Он подорвался на мине.