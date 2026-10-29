"Ось чому я це роблю": Дмитро Лубінець вилетів до Росії (відео)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вдень 29 жовтня вилетів до Росії з аеропорту в білоруському Гомелі.

Кадри, на яких він прямує до літака, Лубінець опублікував у своїх соцмережах.

"Для мене немає нічого важливішого за людське життя. Ось чому я роблю те, що роблю. Моя мета — допомогти мешканцям Олешок і врятувати якомога більше людей", — написав омбудсмен.

За інформацією гомельських журналістів, це — частина гуманітарної місії, пов’язаної із ситуацією в Олешках Херсонської області.

"Білорусь долучилася до виконання раніше досягнутих домовленостей і надає необхідну підтримку російській та українській сторонам", — заявили журналісти, назвавши Білорусь "відправною точкою цієї гуманітарної операції".

Вранці Лубінець повідомив, що разом з українською делегацією вирушив до Олешок:

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"Попереду — доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота з забезпечення можливості безпечного виїзду людей. Ця робота відбувається в рамках домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп".

Після прибуття до Гомеля він вилетів до РФ. Літак із ним приземлиться в Анапі, звідки він вирушить безпосередньо до окупованого українського міста.

Коли в мережі з’явилося відео з кадрами, на яких Лубінець вирушає до Росії, багато хто почав його критикувати. Щоб покласти край усім домислам, омбудсмен відповів:

"Я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Щоб інформувати вас про хід місії. Прошу довіряти офіційним джерелам і не робити висновків на основі неперевірених повідомлень. Бо ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз перебуваю. Але ми подолали лише пів шляху до запланованого: тому прошу — давайте залишимо всі запитання до того, як я повернуся додому".

В Олешках триває розмінування маршруту, яким згодом надійде гуманітарна допомога та буде відкрито коридор для евакуації бажаючих.

Перша леді США Меланія Трамп продовжила висвітлювати операцію в Олешках і написала в соцмережах, що до Росії прибули чотири журналісти республіканського ЗМІ Newsmax для документування процесу.

Раніше Лубінець розповів про рятувальну операцію в Олешках, яка складатиметься з чотирьох етапів.

Крім того, 28 жовтня стало відомо, куди відправлять мешканців Олешок, які бажають повернутися в Україну.

Також повідомлялося, що в перший день режиму тиші в Херсоні загинув прес-офіцер бригади морських піхотинців "Борисфен" Володимир Обертас. Він підірвався на міні.