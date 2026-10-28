У перший день режиму тиші в Херсоні загинув пресофіцер бригади "Борисфен"

У перший день перемир’я в рамках гуманітарної операції в Олешках Херсонської області в Херсоні загинув прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Обертас.

Того дня він знімав обласний центр і супроводжував групу військових кореспондентів, які фіксували на камери перший день тиші в Херсоні, повідомив Інституту масової інформації прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" Євген Воронецький.

Трагедія сталася на вулиці Європейській (колишня Суворова) близько 14:00.

"Під час зйомки Володимир зробив два кроки назад, щоб вибрати кращий ракурс, після чого пролунав вибух. Після поранення він був у свідомості, зателефонував мені й розповів, що сталося. Колеги швидко доставили його до лікарні, намагаючись при цьому зупинити кровотечу. Там він розповів лікарям, що сталося, але врятувати його не вдалося", — розповів Воронецький.

Видео дня

За його словами, триває розслідування, проте вже зараз можна припустити, що Володимир наступив на міну невідомого типу, якими раніше росіяни закидали місто дистанційно.

"Можна сказати, що це був не "пряник" чи "пелюстка", а щось потужніше, уламки якого полетіли вгору", — пояснив він.

Військовий додав, що Володимир Обертас був керівником клубу військової частини, об’єднаного з пресгрупою бригади. До цього він служив оператором дрона, і знадобилося чимало зусиль, щоб переконати його перейти на посаду, яка не передбачала бойових вильотів.

Обертас зняв безліч відео не лише про бригаду "Борисфен", а й про життя Херсона та окупованих Олешок, звідки він сам родом. Серед його робіт — і сумнозвісні кадри з дрона, на яких показано Олешки під окупацією. Надалі він хотів зняти велике відео про рідне місто.

"Він хотів додати звуки міста, щоб глядачі відчули ту ностальгію, яку він сам відчував до Олешок. Володимир проводив нам екскурсію містом, коли показував це відео. Показував, де він жив, де навчався. Розповідав, яким було місто до російської окупації. Казав, що готовий перепливти Дніпро, щоб зафіксувати, як його земляки виходять з міста. До цієї події він не дожив два дні. Для нас це дуже велика втрата", — підкреслив Воронецький.

Смерть Обертаса стала важкою новиною і для колишнього мера Олешок Дмитра Воронова.

"Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають усі, адже кращого фотографа та відеооператора годі було й шукати… Це людина, яка працювала у мене в прес-центрі, завжди така весела й привітна. Справжній майстер своєї справи, який навчив і мене основам монтажу відео та багато чому іншому. Ми часто обговорювали з Володимиром, який ракурс обрати, якими мають бути вставки та акценти, щоб відео виглядало емоційно й зачепило глядача за живе. У цьому процесі, спостерігаючи за тим, як Володя працює, я трохи переймав його досвід, творчий підхід до створення відео та майстерність", — написав він.

Фото: Скриншот

Володимир Обертас Фото: Facebook

Володимир Обертас вступив до лав Сил оборони у 2022 році. Як пише "Рубрика", вже у перший день вторгнення Обертас допоміг захисникам сховати зброю та вивіз їх. Це згодом дозволило їм дістатися з лівого берега Дніпра на правий.

Він був пілотом дронів, а потім перейшов до пресслужби. На цій посаді він висвітлював події на фронті та супроводжував журналістів під час роботи в небезпечних районах.

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