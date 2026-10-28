В первый день режима тишины в Херсоне погиб пресс-офицер бригады "Борисфен"

В первый день перемирия в рамках гуманитарной операции в Олешках Херсонской области в Херсоне погиб пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Обертас.

В тот день он снимал областной центр и сопровождал группу военных корреспондентов, которые фиксировали на камеры первый день тишины в Херсоне, сообщил Институту массовой информации пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" Евгений Воронецкий.

Трагедия произошла на улице Европейской (бывшая Суворова) около 14:00.

"Во время съемки Владимир сделал два шага назад, чтобы выбрать лучший ракурс, после чего раздался взрыв. После ранения он был в сознании, позвонил мне по телефону и и сказал, что произошло. Коллеги быстро доставили его в больницу, попутно пытаясь остановить кровотечение. Там он рассказал врачам, что произошло, но спасти его не удалось", — рассказал Воронецкий.

Видео дня

По его словам, идет расследование, однако уже сейчас можно предположить, что Владимир наступил на мину неустановленного типа, которыми ранее россияне забрасывали город дистанционно.

"Можем сказать, что это был не "пряник" или "лепесток", а что-то более мощное с обломками, которые пошли вверх", — пояснил он.

Военный добавил, что Владимир Обертас был заведующим клубом воинской части, объединенным с пресс-группой бригады. До этого он служил оператором дрона, и стоило немалых усилий уговорить его перейти на должность, которая не предполагала боевых вылетов.

Обертас снял множество видео не только о бригаде "Борисфен", но и о жизни Херсона и оккупированных Олешек, откуда сам был родом. Среди его работ — и печально известные кадры с дрона, где показаны Олешки под оккупацией. В дальнейшем он хотел сделать большое видео о родном городе.

"Он хотел наложить звуки города, чтобы зрители почувствовали ту ностальгию, которую испытывал к Олешкам он. Владимир проводил нам экскурсию по городу, когда показывал это видео. Показывал, где он жил, где учился. Рассказывал, как жил город до русской оккупации. Говорил, что готов форсировать Днепр вплавь, чтобы зафиксировать, как его земляки выходят з города. До этого события он не дожил два дня. Для нас это очень большая потеря", — подчеркнул Воронецкий.

Гибель Обертаса стала тяжелым известием и для бывшего мэра Олешек Дмитрия Воронова.

"Это человек, которого в Олешках, наверное, знают все, ведь лучшего фотографа и оператора видео, нечего было искать… Это человек, работавший у меня в пресс-центре, всегда такой веселый и дружелюбный. Настоящий мастер своего дела, который научил и меня основам монтажа видео и многому другому. Мы часто обсуждали с Владимиром, какой ракурс взять, какие должны быть вставки и акценты, чтобы видео выглядело эмоционально и задело зрителя за живое. В этом процессе, смотря как Володя работает, и я немного перенимал его опыт, творческий подход к созданию видео и мастерство", — написал он.

Фото: Скриншот

Владимир Обертас Фото: Facebook

Владимир Обертас вступил в ряды Сил обороны в 2022 году. Как пишет "Рубрика", уже в первый день вторжения Обертас помог защитникам спрятать оружие и вывез их. Это позже позволило им

выбраться с левого берега Днепра на правый.

Он был пилотом дронов, а затем перевелся в пресс-службу. В этой должности он освещал события на фронте и сопровождал журналистов во время работы в опасных районах.

Напомним, на фронте погиб актер и музыкант Константин Слободенюк .

Также сообщалось, что на войне погиб один из лучших снайперов Сергей "Борцуха".