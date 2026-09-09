"Ехал в Ирпень на велосипеде с тремя РПГ": на войне погиб один из лучших снайперов Сергей "Борцуха"
На фронте в результате вражеского авиаудара погиб известный украинский защитник, командир подразделения морской пехоты и боец снайперской группы Главного управления разведки Министерства обороны "Тенгри" Сергей с позывным "Борцуха".
Воин погиб несколько дней назад в результате российского авиаудара, однако подробности пока неизвестны. На тот момент он был командиром подразделения морской пехоты. Об этом 8 сентября сообщил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.
Бутусов рассказал, что "Борцуха" был одним из лучших воинов современности. На его счету, а также на счету его боевого подразделения — многие сотни уничтоженных российских оккупантов.
"Его боевой счет и счет подразделения, которым он командовал, установить сложно, ведь он ушел, уничтожив многие сотни оккупантов. "Борцуха" был одним из лучших в этой войне. Сильный, энергичный, всегда готовый к бою, он всегда вдохновлял и мотивировал в бою собственным примером"
Легендарная фотография первых дней полномасштабного вторжения
Сергей "Борцуха" стал героем одного из самых известных кадров начала полномасштабной войны. В феврале-марте 2022 года, когда российские бронетанковые колонны длиной в десятки километров рвались на Гостомель, Бучу и Ирпень в Киевской области, он на велосипеде с гранатометом и тремя выстрелами к РПГ-7 отправился навстречу врагу, чтобы остановить прорыв к столице.
Автором легендарного снимка стал боец-доброволец группы "Тенгри" Владимир Миронюк (позывной "Джон").
"Это один из самых эпических кадров Войны за независимость Украины, и здесь запечатлен один из лучших украинских воинов современности — "Борцуха".
Путь от снайпера до командира морпехов
В начале большой войны "Борцуха" вошел в состав спецгруппы "Тенгри", объединившей опытных бойцов, прошедших испытания боями на Донбассе, под руководством одного из самых результативных снайперов армии. Именно это подразделение принимало активное участие в разгроме российского наступления под Киевом.
"Это были настоящие тигры, которые искали врага и искали боя, и были готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы остановить и уничтожить врага. Именно такие герои разгромили российское наступление под Киевом и на других фронтах в первые дни вторжения".
Впоследствии Сергей возглавил подразделение в составе морской пехоты. Сослуживцы вспоминают Сергея как образцового воина — сильного, энергичного и всегда готового к бою, который вдохновлял других собственным примером.
Напомним, в начале сентября родственники сообщили о гибели штурмовика Даниила Смирнова с позывным "Серфер", который поступил на службу в 18 лет.
Кроме того, ранее на войне погиб украинский актер и ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов.