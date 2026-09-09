"Ехал в Ирпень на велосипеде с тремя РПГ": на войне погиб один из лучших снайперов Сергей "Борцуха"

На фронте в результате вражеского авиаудара погиб известный украинский защитник, командир подразделения морской пехоты и боец снайперской группы Главного управления разведки Министерства обороны "Тенгри" Сергей с позывным "Борцуха".

Воин погиб несколько дней назад в результате российского авиаудара, однако подробности пока неизвестны. На тот момент он был командиром подразделения морской пехоты. Об этом 8 сентября сообщил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

Бутусов рассказал, что "Борцуха" был одним из лучших воинов современности. На его счету, а также на счету его боевого подразделения — многие сотни уничтоженных российских оккупантов.

"Его боевой счет и счет подразделения, которым он командовал, установить сложно, ведь он ушел, уничтожив многие сотни оккупантов. "Борцуха" был одним из лучших в этой войне. Сильный, энергичный, всегда готовый к бою, он всегда вдохновлял и мотивировал в бою собственным примером" отметил Юрий Бутусов.

Бутусов рассказал, что "Борцуха" был одним из лучших воинов современности

Легендарная фотография первых дней полномасштабного вторжения

Сергей "Борцуха" стал героем одного из самых известных кадров начала полномасштабной войны. В феврале-марте 2022 года, когда российские бронетанковые колонны длиной в десятки километров рвались на Гостомель, Бучу и Ирпень в Киевской области, он на велосипеде с гранатометом и тремя выстрелами к РПГ-7 отправился навстречу врагу, чтобы остановить прорыв к столице.

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Автором легендарного снимка стал боец-доброволец группы "Тенгри" Владимир Миронюк (позывной "Джон").

"Это один из самых эпических кадров Войны за независимость Украины, и здесь запечатлен один из лучших украинских воинов современности — "Борцуха". отметил Юрий Бутусов.

Сергей "Борцуха" в первые дни вторжения РФ героически ехал на велосипеде с тремя РПГ в Ирпень Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Путь от снайпера до командира морпехов

В начале большой войны "Борцуха" вошел в состав спецгруппы "Тенгри", объединившей опытных бойцов, прошедших испытания боями на Донбассе, под руководством одного из самых результативных снайперов армии. Именно это подразделение принимало активное участие в разгроме российского наступления под Киевом.

"Это были настоящие тигры, которые искали врага и искали боя, и были готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы остановить и уничтожить врага. Именно такие герои разгромили российское наступление под Киевом и на других фронтах в первые дни вторжения". — рассказал Бутусов.

Впоследствии Сергей возглавил подразделение в составе морской пехоты. Сослуживцы вспоминают Сергея как образцового воина — сильного, энергичного и всегда готового к бою, который вдохновлял других собственным примером.

Напомним, в начале сентября родственники сообщили о гибели штурмовика Даниила Смирнова с позывным "Серфер", который поступил на службу в 18 лет.

Кроме того, ранее на войне погиб украинский актер и ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов.