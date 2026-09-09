"Їхав в Ірпінь на велосипеді з трьома РПГ": на війні загинув один з кращих снайперів Сергій "Борцуха"

На фронті внаслідок ворожого авіаудару загинув відомий український захисник, командир підрозділу морської піхоти та боєць снайперської групи Головного управління розвідки МО "Тенгрі" Сергій із позивним "Борцуха".

Воїна не стало кілька днів тому внаслідок російського авіаудару, однак подробиці поки невідомі. На цей час він був командиром підрозділу морської піхоти. Про це 8 вересня повідомив командир роти БпЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

Бутусов розповів, що "Борцуха" був одним із кращих воїнів сучасності. На його рахунку, а також на рахунку його бойового підрозділу — багато сотень ліквідованих російських окупантів.

"Його бойовий рахунок та рахунок підрозділу, яким він командував, встановити складно, бо він йде на багато сотен окупантів. "Борцуха" був одним з кращих на цій війні. Сильний, дієвий, завжди заряджений до бою, який завжди надихав та мотивував у бою власним прикладом" зазначив Юрій Бутусов.

Бутусов розповів, що "Борцуха" був одним з кращих воїнів сучасності

Легендарне фото перших днів повномасштабного вторгнення

Сергій "Борцуха" став героєм одного з найвідоміших кадрів початку повномасштабної війни. У лютому-березні 2022 року, коли російські бронетанкові колони довжиною в десятки кілометрів рвалися на Гостомель, Бучу та Ірпінь у Київській області, він на велосипеді з гранатометом і трьома пострілами до РПГ-7 вирушив назустріч ворогу, щоб зупинити прорив до столиці.

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Автором легендарного знімка став воїн-доброволець групи "Тенгрі" Володимир Миронюк (позивний "Джон").

"Це один з найепічніших кадрів Війни за Незалежність України, і тут зображений один з кращих українських воїнів сучасності — "Борцуха". зазначив Юрій Бутусов.

Сергій "Борцуха" у перші дні вторгнення РФ героїчно їхав на велосипеді з трьома РПГ в Ірпінь Фото: Facebook / Юрій Бутусов

Шлях від снайпера до командира морпіхів

На початку великої війни "Борцуха" увійшов до спецгрупи "Тенгрі", яка об'єднала досвідчених воїнів із досвідом боїв на Донбасі під керівництвом одного з найрезультативніших снайперів армії. Саме цей підрозділ брав активну участь у розгромі російського наступу під Києвом.

"Це були справжні тигри, які шукали ворога та шукали бою, і були готові віддати своє життя заради зупинки та знищення ворога. Саме такі герої розгромили російський наступ під Києвом та інших фронтах перших днів вторгнення". розповів Бутусов.

Згодом Сергій очолив підрозділ у складі морської піхоти. Побратими згадують Сергія як досконалого воїна, сильного, дієвого та завжди зарядженого на бій, який мотивував інших власним прикладом.

Нагадаємо, на початку вересня рідні повідомили про загибель штурмовика Даниїл Смирнов з позивним "Серфер", який приєднався до війська у 18 років.

Також раніше на війні загинув український актор та провідний артист Центру сучасного мистецтва "ДАХ" Ігор Постолов.